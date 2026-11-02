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هل تغيّرت حرارة جسم الإنسان مع مرور الزمن؟ العلماء يكشفون الأسباب
صحة وتغذية
2026-11-02 | 05:51
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هل تغيّرت حرارة جسم الإنسان مع مرور الزمن؟ العلماء يكشفون الأسباب
تشير دراسات علمية حديثة إلى أنّ متوسط درجة حرارة جسم الإنسان انخفض خلال القرن ونصف القرن الماضيين، بعدما كان يُعتقد أنّ المعدل الطبيعي يبلغ 37 درجة مئوية، وهو الرقم الذي اعتمده الأطباء منذ القرن التاسع عشر مرجعاً لتحديد الحمى.
وتعود هذه المعايير إلى الطبيب الألماني كارل فوندرليش، الذي جمع في ستينيات القرن التاسع عشر أكثر من مليون قراءة لدرجات حرارة نحو 25 ألف مريض، ليستنتج أنّ المعدل الطبيعي يبلغ 37 درجة مئوية. إلّا أنّ أبحاثاً لاحقة أظهرت أنّ المتوسط الحالي لدى البالغين أقرب إلى 36.4 درجة مئوية.
ويرجّح العلماء أنّ هذا التراجع يرتبط بتحسّن الظروف الصحية والمعيشية، وانخفاض معدلات الإصابة بالالتهابات والأمراض، إلى جانب انتشار اللقاحات وتحسّن النظافة والصرف الصحي. كما ساهم انتشار التدفئة والتكييف في تقليل حاجة الجسم إلى استهلاك الطاقة للحفاظ على حرارته.
في المقابل، يطرح بعض الباحثين احتمال أن تكون القياسات القديمة غير دقيقة، بسبب اختلاف أدوات قياس الحرارة وطرق استخدامها آنذاك، ولا سيما أن فوندرليش اعتمد قياس الحرارة تحت الإبط، فيما أصبحت القياسات الفموية أكثر شيوعاً لاحقاً. لكن دراسات أخرى أظهرت أن انخفاض الحرارة استمر حتى عند استخدام أدوات قياس حديثة.
وتعيد هذه النتائج فتح النقاش حول اعتماد 37 درجة مئوية معياراً ثابتاً لحرارة الجسم، إذ يشير الخبراء إلى أنّ الحرارة الطبيعية تختلف بين الأشخاص وتتأثر بالعمر والتوقيت وعوامل أخرى، محذّرين من الاعتماد على رقم واحد لتقييم الحالة الصحية. ومع ذلك، فإنّ انخفاض الحرارة إلى ما دون 35 درجة أو ارتفاعها فوق 40 درجة مئوية لدى البالغين قد يشير إلى مشكلة صحية تستدعي الانتباه.
مصدر
صحة وتغذية
دراسة
طب
حرارة الجسم
علم
الإنسان
الأطباء.
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