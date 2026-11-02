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جرثومة المعدة... عدوى صامتة تصيب الملايين وقد تستمر لسنوات من دون علاج
صحة وتغذية
2026-11-02 | 07:28
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جرثومة المعدة... عدوى صامتة تصيب الملايين وقد تستمر لسنوات من دون علاج
تُعَدّ بكتيريا "الملوية البوابية" أو ما يُعرَف بجرثومة المعدة واحدة من أبرز مسببات اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث تشير البيانات الصادرة عن مكتبة الطبّ الوطنية الأميركية إلى إصابة نحو 30 إلى 40 بالمئة من سكان الولايات المتحدة بها، وغالباً ما تبدأ هذه العدوى في مرحلة الطفولة وتستمر مدى الحياة ما لم يتم علاجها.
ورغم أن العدوى تظل صامتة في أغلب الأحيان بلا أعراض واضحة، إلا أنها قد تتلف الطبقة المخاطية الواقية للمعدة عبر اختراقها للبطانة أو تحفيز إفراز كميات مفرطة من الأحماض، مما يؤدي إلى التهابات مزمنة وقرحة هضمية أو قرحة الاثني عشر، فضلاً عن احتمالية تسببها مستقبلاً في الإصابة بسرطان المعدة أو أورام لمفاوية نادرة.
وتظهر أعراض القرحة والهضم لدى ما يتراوح بين 10 و15 بالمئة فقط من المصابين، وتتضمن ألماً أو حرقة في البطن يشتد عند خلو المعدة، إلى جانب الشعور بالامتلاء، والانتفاخ، والغثيان الخفيف، وفقدان الوزن غير المتعمد، والتجشؤ، وصولاً إلى حالات خطيرة تتضمن وجود دم في البراز أو تقيؤ دم.
وتنتقل العدوى غالباً بشكل مباشر من شخص لآخر خلال الطفولة، عبر التلامس من الفم إلى الفم، أو مخالطة البراز، أو تناول طعام ومياه ملوثة، بينما يرتكز العلاج الطبي المعتمد لفترة تتراوح بين 10 و14 يوماً على القضاء التام على الجرثومة وخفض حموضة المعدة لضمان التئام القرحة، وذلك باستخدام مزيج من المضادات الحيوية، ومثبطات مضخة البروتون، ومستحضرات البزموت المساندة.
المصدر
صحة وتغذية
جرثومة المعدة
عدوى
علاج.
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