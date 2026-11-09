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مسلوق أم مخفوق؟ حقيقة تأثير طريقة طهي البيض على ضغط الدم
صحة وتغذية
2026-11-09 | 13:02
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مسلوق أم مخفوق؟ حقيقة تأثير طريقة طهي البيض على ضغط الدم
يُعدّ البيض ركيزة أساسية على الموائد العربية، مما يثير تساؤل مَن يعانون ارتفاع ضغط الدم عن الطريقة الأفضل لطهيه. وبحسب تقرير لموقع "
Health
"، فإن طريقة الطهي ليست هي المؤثّر، بل المكونات المضافة والأطعمة المرافقة.
وتحتوي البيضة الكبيرة طبيعياً على نحو 65 ملليغراماً من الصوديوم، وتكمن المشكلة الحقيقية في إضافة الملح، أو الأجبان المالحة، واللحوم المصنّعة، والصلصات الجاهزة التي ترفع العبء على القلب.
ويمكن جعل البيض المخفوق خياراً صحياً للقلب عبر طهيه بقليل من زيت الزيتون وإضافة السبانخ أو الطماطم والفلفل لغناها بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم الضغط، مع تنكيه البيض المسلوق بالأعشاب والبابريكا بدلاً من الملح.
كما تستوجب الإضافات والمرافقات في الإفطار العربي الحذر، فاللحوم المصنّعة والأجبان شديدة الملوحة والمخللات ترفع نسبة الصوديوم، لذا يُنصح بالاعتدال فيها واختيار بدائل أقل ملحاً.
ومن الناحية الغذائية، يتطابق النوعان تقريباً بمنحهما البروتين، والكولين، وفيتامين "ب12" والسيلينيوم، بشرط خلو المخفوق من الدهون الزائدة.
إذاُ، لا توجد أفضلية واضحة للبيض المسلوق على المخفوق لضغط الدم، فالعبرة هي ببناء إفطار متوازن مع الخضراوات والحبوب الكاملة والابتعاد عن الإضافات المالحة.
صحة وتغذية
بيض مسلوق
بيض مخفوق
فوائد
بيض
فطور
ترويقة
بروتين
طريقة طهي البيض
ضغط الدم.
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