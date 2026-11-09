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التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟
صحة وتغذية
2026-11-09 | 12:02
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التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟
يُعَدّ الاستيقاظ ليلاً للتبول أمراً متعباً ومزعجاً يثير قلق كثيرين بشأن وجود مشكلة في البروستاتا أو المثانة. ويعتمد تقييم هذه الحالة أولاً على معرفة عدد مرات الاستيقاظ ومنذ متى بدأت هذه العادة.
فإذا كان الشخص يستيقظ مرة واحدة كل ليلة لسنوات طويلة، أو بدءاً من سن الخمسين بين الثانية والرابعة فجراً، فقد يكون ذلك أمراً طبيعياً تماماً وغير مقلق، ويعود أحياناً إلى كون المثانة أصغر قليلاً، بل إنه يجنّب امتلاء المثانة المفرط عند الاستيقاظ صباحاً.
أما الاستيقاظ مرتين أو ثلاث أو أربع مرات ليلاً فيُعَدّ أمراً غير طبيعي، ويسبب التعب الناتج عن تقطّع النوم، إلى جانب خطر السقوط في الظلام.
وقبل حصر التفكير في البروستاتا، ينبغي بحث عوامل عدّة أخرى، فجودة النوم سيئة الأثر تجعل أي استيقاظ خفيف يدفع الشخص لدخول الحمام.
كما تلعب كمية السوائل المتناولة في المساء دوراً رئيسياً، وخصوصاً المشروبات المنبّهة أو المدبّرة مثل القهوة والشاي وبعض الأعشاب. وتُعد الأدوية المدرة للبول، المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب، سبباً شائعاً يوجب تناولها صباحاً لا مساءً لتجنب كثرة الاستيقاظ.
وعند الحاجة لبحث مشكلة بولية، يجب الانتباه لأعراض أخرى مثل التبول المتكرر نهاراً، والرغبة الملحّة التي يصعب حبسها، وصعوبة التبول أو ضعف الاندفاع أو الشعور بعدم الإفراغ الكامل، فضلاً عن وجود حرقة أو دم في البول.
وتتعدد الأسباب المحتملة ولا تقتصر على البروستاتا، بل تشمل التهاب المسالك البولية، أو تهيج المثانة، أو وجود حصوة أو بوليب. وحين تتكرر الحالة، يشمل التقييم الطبي تحليل بول لاستبعاد العدوى، وتصويراً بالموجات فوق الصوتية للمثانة والبروستاتا للبحث عن التضخم أو الحصوات أو البوليبات، مع ضرورة عدم إهمال هذا العرض المتكرر عندما يتجاوز المعتاد.
المصدر
صحة وتغذية
التبوّل الليلي المتكرر
البروستات
التهاب المثانة
التهاب بول.
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