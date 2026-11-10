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لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟

صحة وتغذية
2026-11-10 | 09:30
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لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟
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لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟

يُعدّ القلب من الأعضاء الأقل عرضة للإصابة بالسرطان، إذ لا تتجاوز نسبة حالات السرطان الأولي فيه، أي الذي ينشأ من أنسجته مباشرة، نحو 0.02 بالمئة من سكان بريطانيا، كما أنّ ما يصل إلى 90 بالمئة من أورامه تكون حميدة. 
 
وفي حين كان العلماء يعرفون أن خلايا عضلة القلب تتوقف عن الانقسام بشكل شبه كامل بعد الولادة، ما يقلّل فرص حدوث الطفرات المرتبطة بالسرطان، كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ترييستي الإيطالية عن عامل إضافي قد يفسّر هذه الحماية، يتمثل في الحركة الميكانيكية المستمرة للقلب، الذي ينقبض وينبسط نحو 100 ألف مرة يومياً.
 
وأظهرت الدراسة أنّ قوة ضخ القلب المستمرة قد تمنع الخلايا السرطانية من النمو والتكاثر، من خلال تحفيز إنتاج بروتين يُعرف باسم "Nesprin-2"، يرسل إشارات إلى نواة الخلية السرطانية لوقف انقسامها بسبب عدم ملاءمة البيئة المحيطة. واختبر الباحثون هذه الفرضية عبر حقن خلايا سرطانية بشرية في فئران عُدّلت جينياً لتعمل قلوبها بمعدل ضخ أقل من الطبيعي، فلاحظوا تكاثر الخلايا السرطانية عند تراجع قوة الضخ، في حين تراجعت مجدداً عندما عاد القلب إلى نشاطه الطبيعي.
 
وقد تفتح هذه النتائج المجال أمام تطوير أساليب علاجية جديدة تعتمد على الضغط الميكانيكي للحد من نمو الأورام، من بينها أجهزة طبية قابلة للارتداء تطبّق ضغطاً خارجياً على مناطق الإصابة، مثل الجلد والثدي. غير أنّ الباحثين يحذّرون من أنّ الضغط على الأورام قد يحمل مخاطر، إذ يمكن أن يحدّ من نمو الخلايا في بعض الحالات، لكنه قد يشجّع انتشارها في أنسجة أخرى. 
 
لذلك، يدرس العلماء إمكانية تطوير أدوية تستهدف بروتينات مثل "Nesprin-2"، بهدف جعل الخلايا السرطانية أكثر حساسية للضغط الطبيعي داخل الجسم، ومنعها من النمو والانقسام.
 

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