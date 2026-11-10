الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
آسر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التعب الدائم ونقص فيتامين B12… متى تحتاج إلى مكملاته وهل يعزز الطاقة فعلاً؟

صحة وتغذية
2026-11-10 | 09:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التعب الدائم ونقص فيتامين B12… متى تحتاج إلى مكملاته وهل يعزز الطاقة فعلاً؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
التعب الدائم ونقص فيتامين B12… متى تحتاج إلى مكملاته وهل يعزز الطاقة فعلاً؟

يلجأ كثيرون إلى حقن فيتامين B12، التي تروّج لها بعض المراكز التجميلية والطبية باعتبارها وسيلة سريعة للتخلص من التعب واستعادة النشاط، لكن الخبراء يؤكدون أنّ فوائدها ترتبط أساساً بالأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين، فيما لا يُتوقع أن تؤدي الجرعات الإضافية إلى زيادة الطاقة لدى من لديهم مستويات طبيعية منه. 
 
ويؤدي فيتامين B12 دوراً أساسياً في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، والحفاظ على سلامة الأعصاب، كما يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة. وقد يؤدي نقصه إلى فقر الدم والإرهاق ومشكلات الذاكرة والاكتئاب، فضلاً عن الشعور بالتنميل والوخز في اليدين والقدمين في الحالات الشديدة.
 
ولا يرتبط نقص الفيتامين بالنظام الغذائي وحده، إذ يحتاج الجسم إلى أحماض المعدة وبروتين يُعرف باسم "العامل الداخلي" لامتصاصه بشكل سليم. وقد ينتج النقص عن اضطرابات في المعدة أو فقر الدم الخبيث، إضافة إلى بعض أمراض الجهاز الهضمي، وعمليات جراحة المعدة، والإفراط في تناول الكحول. 
 
كما ترتفع احتمالات الإصابة لدى النباتيين، والأشخاص الذين يتناولون دواء السكري "الميتفورمين" أو أدوية خفض حموضة المعدة لفترات طويلة، ويكون النقص أكثر شيوعاً لدى من تجاوزوا الستين عاماً. ويشير الخبراء إلى أنّ حقن B12 لا تمنح طاقة إضافية لمن لا يعانون من نقصه، وأن الشعور بالنشاط بعد تلقيها قد يكون أحياناً نتيجة التأثير النفسي أو ما يُعرف بتأثير الدواء الوهمي.
 
وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من التعب المستمر بإجراء تقييم طبي لتحديد أسبابه، إذ قد يرتبط أيضاً بقلة النوم أو انخفاض هرمونات الغدة الدرقية أو نقص الحديد، وليس بالضرورة بنقص B12. 
 
ويمكن الكشف عن مستويات الفيتامين من خلال فحص دم بسيط، وقد يحتاج الطبيب إلى اختبارات إضافية لتأكيد النقص في الحالات التي تكون فيها النتائج غير واضحة. أما العلاج، فيكون إما عبر المكملات الفموية أو الحقن، وتُفضّل الحقن في حالات النقص الحاد أو ظهور أعراض عصبية أو وجود اضطرابات تمنع الامتصاص، مثل فقر الدم الخبيث، فيما تكون الحبوب فعّالة بالقدر نفسه لدى كثير من الأشخاص، وأقل تكلفة.
 

صحة وتغذية

حقن

فيتامين B12

طعام

تغذية

صحة

التعب

الفيتامينات

الدواء

الطاقة

الأطباء.

لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-07

التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-27

البروتين في كل شيء… هل نحتاج فعلاً إلى كل هذه الكميات أم نعرّض صحتنا للخطر؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-21

تحليل الدم قد لا يكشف نقص الحديد لديكِ: أعراض لنقص الحديد لدى النساء لا يجب تجاهلها

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-03

البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: يجب على أطراف النزاع وقف القتال واتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:30

لماذا لا يُصاب القلب بالسرطان؟

LBCI
صحة وتغذية
06:14

3 ثوانٍ قد تصنع الفرق… سرّ الحركة البطيئة لبناء عضلات أقوى

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-09

مسلوق أم مخفوق؟ حقيقة تأثير طريقة طهي البيض على ضغط الدم

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-09

التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-10-21

بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"

LBCI
منوعات
2026-01-27

مسحٌ صادم تحت أهرامات الجيزة: هياكل عملاقة مدفونة قد تعيد كتابة التاريخ

LBCI
منوعات
2026-06-10

أكثر من تريليون دولار تبخرت... ومحللون يشرحون: هذا ما يحدث للبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-05

في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:26

طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:25

ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

منطقة طرابلس الاقتصادية… الفرصة تنتظر التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ملف البحث عن بديل لليونيفيل يتقدم…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:20

مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

LBCI
عالم الطبخ
10:28

دجاج كوردون بلو بلمسة لبنانية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 10-11-2026

LBCI
صحف اليوم
23:58

بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
11:54

سلام: الرحلات التجريبية ستنطلق من مطار القليعات في 22 تشرين الثاني على أن تبدأ الرحلات التجارية المنتظمة اعتباراً من 14 كانون الأول

LBCI
حال الطقس
02:25

طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
11:26

القائم بالأعمال السوري وجّه دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة سوريا

LBCI
أخبار لبنان
09:49

وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:02

معلومات للـLBCI: السفارة العراقية والسفير العراقي لدى لبنان شخصيا يتابعان موضوع اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت وسط شبهات بتعرضه للاختطاف وهما على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ومع عائلة العلواني لمعرفة الملابسات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More