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التعب الدائم ونقص فيتامين B12… متى تحتاج إلى مكملاته وهل يعزز الطاقة فعلاً؟
صحة وتغذية
2026-11-10 | 09:41
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التعب الدائم ونقص فيتامين B12… متى تحتاج إلى مكملاته وهل يعزز الطاقة فعلاً؟
يلجأ كثيرون إلى حقن فيتامين B12، التي تروّج لها بعض المراكز التجميلية والطبية باعتبارها وسيلة سريعة للتخلص من التعب واستعادة النشاط، لكن الخبراء يؤكدون أنّ فوائدها ترتبط أساساً بالأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين، فيما لا يُتوقع أن تؤدي الجرعات الإضافية إلى زيادة الطاقة لدى من لديهم مستويات طبيعية منه.
ويؤدي فيتامين B12 دوراً أساسياً في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، والحفاظ على سلامة الأعصاب، كما يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة. وقد يؤدي نقصه إلى فقر الدم والإرهاق ومشكلات الذاكرة والاكتئاب، فضلاً عن الشعور بالتنميل والوخز في اليدين والقدمين في الحالات الشديدة.
ولا يرتبط نقص الفيتامين بالنظام الغذائي وحده، إذ يحتاج الجسم إلى أحماض المعدة وبروتين يُعرف باسم "العامل الداخلي" لامتصاصه بشكل سليم. وقد ينتج النقص عن اضطرابات في المعدة أو فقر الدم الخبيث، إضافة إلى بعض أمراض الجهاز الهضمي، وعمليات جراحة المعدة، والإفراط في تناول الكحول.
كما ترتفع احتمالات الإصابة لدى النباتيين، والأشخاص الذين يتناولون دواء السكري "الميتفورمين" أو أدوية خفض حموضة المعدة لفترات طويلة، ويكون النقص أكثر شيوعاً لدى من تجاوزوا الستين عاماً. ويشير الخبراء إلى أنّ حقن B12 لا تمنح طاقة إضافية لمن لا يعانون من نقصه، وأن الشعور بالنشاط بعد تلقيها قد يكون أحياناً نتيجة التأثير النفسي أو ما يُعرف بتأثير الدواء الوهمي.
وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من التعب المستمر بإجراء تقييم طبي لتحديد أسبابه، إذ قد يرتبط أيضاً بقلة النوم أو انخفاض هرمونات الغدة الدرقية أو نقص الحديد، وليس بالضرورة بنقص B12.
ويمكن الكشف عن مستويات الفيتامين من خلال فحص دم بسيط، وقد يحتاج الطبيب إلى اختبارات إضافية لتأكيد النقص في الحالات التي تكون فيها النتائج غير واضحة. أما العلاج، فيكون إما عبر المكملات الفموية أو الحقن، وتُفضّل الحقن في حالات النقص الحاد أو ظهور أعراض عصبية أو وجود اضطرابات تمنع الامتصاص، مثل فقر الدم الخبيث، فيما تكون الحبوب فعّالة بالقدر نفسه لدى كثير من الأشخاص، وأقل تكلفة.
المصدر
صحة وتغذية
حقن
فيتامين B12
طعام
تغذية
صحة
التعب
الفيتامينات
الدواء
الطاقة
الأطباء.
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