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جوني ديب يتحدث عن تجربة الأبوة: "عند ولادة طفلي الأول فهمت معنى الحياة"

صحة وتغذية
2026-11-14 | 15:33
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جوني ديب يتحدث عن تجربة الأبوة: &quot;عند ولادة طفلي الأول فهمت معنى الحياة&quot;
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جوني ديب يتحدث عن تجربة الأبوة: "عند ولادة طفلي الأول فهمت معنى الحياة"

كشف النجم الأميركي جوني ديب عن التأثير الكبير الذي أحدثته الأبوة في حياته، مؤكداً أنّ استقبال طفليه ليلي-روز وجاك غيّر نظرته إلى الحياة وأعاد تحديد أولوياته. وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مرتقبة مع برنامج CBS Mornings، تُعرض الجمعة 13 تشرين الثاني، تحدث فيها عن تجربته مع الأبوة بعد إنجابه ابنيه من شريكته السابقة فانيسا بارادي.

وقال ديب، البالغ من العمر 63 عاماً: "انكشف أمامي حجاب لم أكن أعلم بوجوده عندما وُلد طفلي الأول، وشعرت حرفياً وكأن شيئاً أزال غشاوة عن رؤيتي". وأضاف أنه أدرك فجأة الغاية من كل القرارات والخطوات التي اتخذها في حياته، موضحاً أنه كان يتساءل سابقاً عن أسباب اختياره التمثيل والأدوار السينمائية، وما إذا كانت دوافعه مادية، إلى أن أصبح أباً. وأشار إلى أنّ ولادة الطفل تمثّل لحظة إنسانية استثنائية، يصبح فيها وجوده واحتياجاته أولوية تتقدّم على كل شيء آخر.

وعندما سُئل عمّا إذا كان لا يزال متمسكاً بهذا الشعور والهدف بعدما أصبح طفلاه راشدين، أجاب بالإيجاب. وكانت ابنته ليلي-روز، البالغة من العمر 27 عاماً، قد سارت على خطاه في المجال الفني، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلما الرعب القوطي "Nosferatu" الصادر عام 2025، و"Werwulf" المرتقب.

وتُعدّ هذه المقابلة من التصريحات الشخصية النادرة لديب، الذي ابتعد إلى حد كبير عن هوليوود والحياة العامة خلال السنوات الماضية، بعد المحاكمة العلنية التي جمعته بزوجته السابقة آمبر هيرد، وتبادل الطرفان خلالها اتهامات بالإساءة الجسدية والنفسية والعاطفية. وانتهت المحاكمة في حزيران 2022 بحكم لصالح ديب في ثلاثة ادعاءات بالتشهير، مقابل ثبوت مسؤوليته عن ادعاء واحد في الدعوى المضادة، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية في كانون الأول من العام نفسه. ويستعد ديب للعودة إلى الشاشة من خلال فيلم "Ebenezer"، المقتبس من رواية تشارلز ديكنز "ترنيمة عيد الميلاد"، والمقرر طرحه في 13 تشرين الثاني.
 

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