أكثر من مجرد مشروب... ماذا يفعل كوب الحليب بجسمك ليلاً؟

يُعَدّ الحليب أحد أهمّ العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من مشكلات التقدّم في العمر، إذ يمثّل كنزاً غنياً بالبروتينات والكالسيوم، فضلاً عن دعم بعض أنواعه بفيتامين "د"، لتلعب هذه المكونات دوراً محورياً في الحفاظ على قوة العضلات، حماية العظام، وتحسين جودة النوم.ويوفّر الحليب فوائد عدّة، خاصّةً عند تناوله مساءً قبل النوم:1. درع لحماية العضلات مع تقدم السنيمنح كوب واحد من الحليب نحو 8.5 غرام من البروتين الحيوي الذي ينقسم إلى نوعين، هما بروتين الشرش، سريع الهضم والامتصاص، وبروتين الكازين، بطيء الهضم، ممّا يضمن إمداد الجسم بالأحماض الأمينية لفترة أطول خلال ساعات النوم، وهو ما يبحث الاختصاصيون في دوره المحتمل لدعم تعافي الأنسجة العضلية والحد من تراجعها المرتبط بالشيخوخة.2. الوقاية من هشاشة العظاميُعَدّ الحليب مصدراً أساسياً للكالسيوم وفيتامين "د" الضروريين لقوة العظام والوقاية من الهشاشة مع التقدم في العمر، إذ يمنح الكوب المدعّم بـ2 بالمئة من الدسم نحو 24 بالمئة من الاحتياج اليومي للكالسيوم و12 بالمئة من فيتامين "د". كما تتوفر هذه العناصر في الأجبان، الزبادي، الخضراوات الورقية، والسلمون.3. تعزيز جودة النوم والاسترخاءيشكل كوب الحليب المسائي طقساً مثالياً للاسترخاء؛ لاحتوائه على حمض "التريبتوفان" الذي يستخمه الجسم لإنتاج "الميلاتونين"، أي هرمون النوم. وأشارت مراجعة علمية نُشرت عام 2025 إلى ارتباط منتجات الألبان بتحسن النوم وفقاً للتقييمات الشخصية للمشاركين، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة الدماغ والمزاج والوقاية من الأمراض المزمنة.