الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
منّا وفينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكثر من مجرد مشروب... ماذا يفعل كوب الحليب بجسمك ليلاً؟

صحة وتغذية
2026-11-14 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكثر من مجرد مشروب... ماذا يفعل كوب الحليب بجسمك ليلاً؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكثر من مجرد مشروب... ماذا يفعل كوب الحليب بجسمك ليلاً؟

يُعَدّ الحليب أحد أهمّ العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من مشكلات التقدّم في العمر، إذ يمثّل كنزاً غنياً بالبروتينات والكالسيوم، فضلاً عن دعم بعض أنواعه بفيتامين "د"، لتلعب هذه المكونات دوراً محورياً في الحفاظ على قوة العضلات، حماية العظام، وتحسين جودة النوم.

ويوفّر الحليب فوائد عدّة، خاصّةً عند تناوله مساءً قبل النوم:

1. درع لحماية العضلات مع تقدم السن

يمنح كوب واحد من الحليب نحو 8.5 غرام من البروتين الحيوي الذي ينقسم إلى نوعين، هما بروتين الشرش، سريع الهضم والامتصاص، وبروتين الكازين، بطيء الهضم، ممّا يضمن إمداد الجسم بالأحماض الأمينية لفترة أطول خلال ساعات النوم، وهو ما يبحث الاختصاصيون في دوره المحتمل لدعم تعافي الأنسجة العضلية والحد من تراجعها المرتبط بالشيخوخة.

2. الوقاية من هشاشة العظام

يُعَدّ الحليب مصدراً أساسياً للكالسيوم وفيتامين "د" الضروريين لقوة العظام والوقاية من الهشاشة مع التقدم في العمر، إذ يمنح الكوب المدعّم بـ2 بالمئة من الدسم نحو 24 بالمئة من الاحتياج اليومي للكالسيوم و12 بالمئة من فيتامين "د". كما تتوفر هذه العناصر في الأجبان، الزبادي، الخضراوات الورقية، والسلمون.

3. تعزيز جودة النوم والاسترخاء

يشكل كوب الحليب المسائي طقساً مثالياً للاسترخاء؛ لاحتوائه على حمض "التريبتوفان" الذي يستخمه الجسم لإنتاج "الميلاتونين"، أي هرمون النوم. وأشارت مراجعة علمية نُشرت عام 2025 إلى ارتباط منتجات الألبان بتحسن النوم وفقاً للتقييمات الشخصية للمشاركين، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة الدماغ والمزاج والوقاية من الأمراض المزمنة.

صحة وتغذية

حليب

نوم

حليب قبل النوم

فوائد

تغذية

عظام

بشرة

شيخوخة.

LBCI التالي
جوني ديب يتحدث عن تجربة الأبوة: "عند ولادة طفلي الأول فهمت معنى الحياة"
أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-09-15

المشروب الساخن قد يبرّد جسمك أكثر مما تتوقع… لكن ليس دائماً!

LBCI
منوعات
2026-10-09

خطأ بسيط في مقهى بريطاني يكلّف طفلة حياتها... مشروب بالحليب يتحوّل إلى مأساة

LBCI
رياضة
2026-10-04

للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة: حجر الأساس الذي نضعه اليوم أكثر بكثير من مجرد حجر لتوسعة المحطة فإنه رمز لمحطة تمضي قدمًا وليستعيد لبنان طموحه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:33

جوني ديب يتحدث عن تجربة الأبوة: "عند ولادة طفلي الأول فهمت معنى الحياة"

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-13

أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-13

توصيات جديدة بشأن سرطان البروستاتا… متى يجب أن يبدأ الرجال الفحص؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-12

شلل النوم… عندما يتحوّل الحلم إلى كابوس لا يمكنك الهروب منه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-20

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات

LBCI
حال الطقس
2026-10-08

طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

عمان وأميركا تبحثان جهود التهدئة بالمنطقة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-26

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

بيروت تطلق فيلم La Bataille de Gaulle الجامع بين السينما الفرنسية والجذور اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

النفايات تخنق نحلة في البقاع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

السكري والرياضة: إرادة تتحدى المستحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

أربع ساعات شلّت الطيران الأميركي... والأسباب الحقيقية لم تُحسم بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

BIOLINK... من هجرة الأدمغة إلى استثمارها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إيران على طاولة القمة الثلاثية… ومؤشرات إلى تراجع ترامب عن استئناف الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بلال اردوغان في عكار: بين حنين الماضي ونفوذ المستقبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:30

قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية

LBCI
أمن وقضاء
05:56

تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
05:38

العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

LBCI
فنّ
03:31

معتصم النهار ولين برنجكجي ينتظران مولودهما الثاني: "أنا أول من عرف قلبك" (فيديو)

LBCI
اسرار
00:11

أسرار الصحف 14-11-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

كهرباء لبنان ٢٤/٢٤… هل يأتي الحلّ من سوريا وقطر؟

LBCI
حال الطقس
03:38

طقس متقلب بين الإثنين والثلاثاء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More