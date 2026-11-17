بين الحقيقة والخرافة: 4 مفاهيم خاطئة عن الشتاء نؤمن بها

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، يتداول الكثيرون نصائح ومعتقدات حول تفاعل الجسم مع البرد وطرق التدفئة. ورغم أنّ بعض هذه الأفكار تبدو منطقية، فإنّها في الواقع لا تتعدّى كونها خرافات شائعة لا صلة لها بالحقائق العلمية.



واستناداً إلى تقرير نشره موقع "Healthline"، تبرز 4 خرافات شائعة تتعلّق بالطقس البارد، وهذه الحقيقة العلمية وراءها:



1- خرافة: "نفقِد معظم حرارة الجسم عبر الرأس":



يُعتقد أنّ الرأس مسؤول عن تسريب الحصة الأكبر من حرارة الجسم، وبنسبة قد تصل إلى 80 بالمئة.

ولكن، هذه المعلومة مبالغ فيها، فالرأس لا يمثّل سوى 7 بالمئة إلى 10 بالمئة فقط من إجمالي مساحة سطح الجسم، وبالتالي فهو يفقد الحرارة كأي جزء آخر مكشوف. ورغم أهمية ارتداء القبّعة شتاءً، إلّا أنّ تغطية اليدين والقدمين وبقية الأجزاء لا تقلّ أهميّةً للتدفئة.



2- خرافة: "المشروبات الساخنة ترفع حرارة الجسم فوراً"

نظراً إلى أنّ كوب الشاي أو القهوة الساخنة يمنحان شعوراً بالدفء، يعتقد الكثيرون أنهما يرفعان درجة حرارة الجسم الأساسية بسرعة.



ولكن، في الحقيقة، فإنّ المشروبات الساخنة أو الباردة جداً لا تحدث تغييراً جذرياً في حرارة الجسم الأساسية لمجرّد تناولها. بل إن المشروبات الساخنة قد تساعد على تبريد الجسم في الأجواء الحارة عبر تحفيز التعرّق وتبخّره، لذا لا يمكن الاعتماد على المشروب الساخن وحده لتدفئة الجسم خلال فصل الشتاء.



3- خرافة: "الطقس البارد هو سبب الإصابة بنزلات البرد"

يربط كثيرون بين الخروج في الأجواء الباردة والإصابة المباشرة بالإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي.



غير أنّ الفيروسات وحدها هي المسؤولة عن هذه الأمراض، وليس انخفاض الحرارة. لكنّ السبب الحقيقي لزيادة الإصابات شتاءً هو قضاء أوقات أطول في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، مما يسهل انتقال العدوى بين الأشخاص. ويمكن الوقاية بالتهوية المنتظمة وتجنّب الازدحام.



4- خرافة: "لا يمكن الإصابة بحروق الشمس في الشتاء"

يظنّ البعض أنّ خطر الشمس يقتصر حصرياً على فصل الصيف والأيام الحارة.



لكن في الحقيقة، الأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن الحروق، وهي قادرة على الوصول إلى الجلد حتى في الأيام الغائمة. ويزداد الخطر بوضوح عند ممارسة الرياضات الشتوية في المرتفعات، نظراً إلى أنّ الثلج يعكس ما يصل إلى 80 بالمئة من هذه الأشعّة، ممّا يستوجب استخدام واقٍ شمسي وملابس واقية طوال العام.



ويمنح تفكيك هذه المفاهيم الخاطئة القدرة على استقبال فصل الشتاء بوعي صحي أفضل، سواء فيما يتعلّق باختيار الملابس، أو الوقاية من العدوى، أو حماية البشرة من أضرار الشمس الخفية.