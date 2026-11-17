وضعوا يده في بطنه... جراحة نادرة تنقذ يد شاب عراقي من البتر

في خطوة جراحية نادرة، وهي الأولى من نوعها على مستوى محافظة ديالى العراقية، نجح فريق من الجرّاحين في مستشفى بعقوبة التعليمي بإنقاذ يد شابّ يبلغ من العمر 19 عاماً، تعرّض لحادث سير مروّع خلّف إصابة بالغة هدّدت بفقدان أنسجة يده المتضررة.



ولمواجهة هذا التحدي الجراحي المعقد، لجأ الفريق الطبي إلى تقنية نادرة تُعرف بـ "الجيب البطني"، حيث تمّ إدخال يد المصاب موقّتًا داخل جيب جلدي أنشئ تحت جلد البطن. وتهدف هذه الطريقة إلى تأمين غطاء حيوي متّصل بالتروية الدموية لحماية الأجزاء المكشوفة والأنسجة المتضررة، ومساعدتها على الالتئام التام تمهيداً للمراحل العلاجية اللاحقة.



ولم تقتصر الجراحة على توفير الحماية الجلدية فحسب، بل شملت أيضاً ترقيع الأوتار الباسطة المسؤولة عن حركة الأصابع وفتحها، وذلك بهدف استعادة الوظائف الحركية لليد وتقليل احتمالات بترها.



وأكد الفريق المعالج أن هذه العملية لا تعني زراعة اليد في البطن بشكل دائم، بل هي إجراء موقت إلى حين استقرار الأنسجة، لتبدأ بعدها مراحل أخرى تتضمّن فصل اليد، واستكمال الترميم، ومن ثمّ الخضوع لجلسات التأهيل الحركي لاستعادة أكبر قدر ممكن من وظائفها، في رحلة علاجية متكاملة لم يُحسَم فصلها الأخير بعد.