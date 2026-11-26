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رجال يمتنعون عن الاستحمام لجذب النساء... ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟
صحة وتغذية
2026-11-26 | 07:52
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رجال يمتنعون عن الاستحمام لجذب النساء... ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟
انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي صيحة جديدة مثيرة للجدل تُعرف باسم "تعظيم الفيرومونات" (Pheromone-maxxing)، حيث يلجأ بعض الشباب إلى ممارسات غير مألوفة قبل الذهاب إلى مواعيدهم الغرامية، تشمل الامتناع عن الاستحمام، وارتداء ملابس متعرّقة، بل وتصل في بعض الحالات إلى شرب البول.
ويزعم مروّجو هذه الصيحة أنّ تلك السلوكيات ترفع من مستويات إفراز الفيرومونات الجنسية في أجسامهم، ما يعزّز قدرتهم على جذب النساء. إلّا أنّ الرأي العلمي يبدو مغايراً تماماً لهذه الادّعاءات، إذ يؤكد الاختصاصيون أنه على الرغم من ثبوت وجود الفيرومونات وتأثيرها في عالم الحيوان، لا يزال وجودها الفعلي لدى البشر غير مؤكد علمياً.
وفي هذا السياق، أوضحت صانعة المحتوى العلمي ميلاني بيرد أنّ الفيرومونات هي مركّبات كيميائية عطرية ذات رائحة تفرزها الحيوانات لإرسال إشارات تواصلية إلى أفراد من النوع نفسه أو أنواع أخرى. وأشارت بيرد إلى أنّه فيما يخصّ "الفيرومونات الجنسية" التي تستند إليها هذه الصيحة، فلا تتوافر أي أدلّة علمية موثوقة تثبت أنّ البشر يفرزونها من الأساس.
وعن الخلفية العلمية التي قد يعتمد عليها البعض لتبرير هذه الظاهرة، تبرز دراسة محدودة أُجريت في تسعينيات القرن الماضي وعُرفت بـ"دراسة القمصان المتعرّقة". وأظهرت نتائج تلك الدراسة ميل النساء إلى تفضيل روائح رجال يختلفون عنهنّ في "معقّد التوافق النسيجي الكبير" (MHC)، وهو مجموعة من الجينات المسؤولة عن تنظيم عمل الجهاز المناعي. ووفقاً لما ذكرته بيرد، رجّح الباحثون أنّ هذا التفضيل يعود إلى دافع بيولوجي يهدف إلى تعزيز التنوّع الجيني، وليس نتيجةً لإفراز فيرومونات جنسية كما تروّج منصات التواصل.
المصدر
صحة وتغذية
منوعات
رجال
عدم الاستحمام
جذب النساء
نظافة
موعد غرامي
تعظيم الفيرومونات
Pheromone-maxxing.
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