كشفت مراجعة علمية في Nature Reviews Rheumatology لجامعة كولورادو أنشوتز أنّ الذكاء الاصطناعي قد يساعد على التنبّؤ بالتهاب المفاصل الروماتويدي والوقاية منه قبل سنوات من ظهور الأعراض.ويكمن التحدي الأكبر أمام الأطباء في عدم وجود علامة تحذيرية واحدة تحسم إصابة الشخص مستقبلاً، فالإشارات تتوزّع بين الجينات، وبروتينات الدم، والخلايا المناعية، والميكروبيوم، فضلاً عن الالتهابات في أجزاء الجسم المختلفة والعوامل البيئية.وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل المتقدّمة لرصد هذه الإشارات المناعية المبكرة وربط الأجزاء البيولوجية المتفرّقة. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة فان تشانغ، الأستاذة المساعدة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية وكبيرة مؤلّفي الدراسة: "توفّر لنا تقنيات تعلّم الآلة طرقاً جديدة لجمع هذا الكمّ الهائل من البيانات واكتشاف أنماط كنّا سنغفل عنها. ورغم أنّه لا يزال أمامنا عمل قبل اعتماد هذه الأساليب في القرارات العلاجية، إلّا أنّ ما يحمّسني هو إمكانية رؤية المرض وهو يقترب قبل سنوات من وصوله".وتعتمد هذه الجهود على أبحاث بدأت في جامعة كولورادو عام 2001، كشفت أن التغيرات المناعية والالتهابات تبدأ في الجسم قبل تورّم المفاصل بسنوات، وذلك لدى أشخاص يحملون مؤشرات حيوية في الدم، رغم أنّ ظهورها لا يعني بالضرورة إصابتهم بالمرض مستقبلاً.ورغم أنّ الوقاية من المرض لم تُطبق طبياً بعد، يسعى مركز الوقاية من أمراض المناعة الذاتية في الجامعة لتسخير هذه الاكتشافات لتطوير علاجات للمصابين حالياً، وابتكار أسلوب طبّي جديد يوقف أمراض المناعة الذاتية قبل تمكّنها من الجسم.