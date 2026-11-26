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لماذا نتحوّل إلى وحوش خلف المقود؟... الجذور النفسية لغضب السائقين
صحة وتغذية
2026-11-26 | 08:54
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لماذا نتحوّل إلى وحوش خلف المقود؟... الجذور النفسية لغضب السائقين
كشفت
مراجعة علمية
شملت 148 دراسة أنّ الغضب والسلوك العدواني خلف المقود ليسا مجرّد ردود فعل عابرة، بل يرتبطان بجذور نفسية وسمات شخصية عميقة لدى السائقين، مع استمرار هذه الظاهرة الخطيرة رغم عقود من الأبحاث والتدخّلات الهادفة للحدّ منها.
وتتدرّج مظاهر العدوانية على الطرقات من سلوكيات أقل حدة مثل استخدام المنبهات وإشارات الضوء وتجاوز الإشارات الحمراء والملاصقة والتهديد اللفظي، وصولاً إلى سلوكيات شديدة الخطورة تهدف لإيذاء الآخرين جسدياً أو نفسياً، كالسرعة المفرطة وتغيير المسارات بشكل متهور وصدم المركبات والاعتداء الجسدي، وهو ما ينعكس بوضوح على سلامة المشاة حيث يميل السائق الغاضب إلى زيادة سرعته والمرور أمامهم بمسافات جانبية غير آمنة.
وأوضحت نتائج المراجعة، التي أُجريت وفق معايير (PRISMA) العالمية، مدعومة بأبحاث نفسية متخصصة في سلوك السائقين، أنّ الانفجار بالغضب والانخراط في القيادة العدوانية ينبعان من تداخل عوامل نفسية وسلوكية.
وفي مقدّمتها يبرز عجز السائق عن التنظيم الذاتي وصعوبة ضبط الانفعالات، إلى جانب وجود سمات شخصية معادية للمجتمع مثل "الثالوث المظلم" والسمات السيكوباتية المرتبطة بضعف التعاطف والاندفاع وحب المخاطرة، فضلاً عن ارتفاع مستويات العصابية وتبنّي مواقف تبرّر السلوك العدواني.
كما كشفت الأبحاث أنّ الغضب على الطريق غالباً ما يكون امتداداً لسمة الغضب المزمنة في حياة الفرد اليومية، ويتفاقم بفعل شرود الذهن واجترار الأفكار السلبية والمزاج المتعكر أو الحزن، وهي عوامل ترفع من معدلات التوتر والأخطاء المرورية.
وتشير
الدراسات
إلى وجود تباينات ديموغرافية واضحة في هذا السياق، حيث يُعدّ الغضب مؤشراً أقوى للقيادة المتهوّرة لدى السائقين الشباب مقارنةً بكبار السنّ، كما يسجّل الذكور معدلات أعلى من العدوانية والمخالفات المرورية ويستفزّهم وجود الشرطة أكثر، في حين تميل الإناث إلى الغضب من عوائق السير مع إظهار مواقف أكثر تكيفاً وبنّاءة في التعامل مع الضغوط.
وفي المقابل، بيّنت الأبحاث أنّ السائقين الذين يتمتعون بقدرات عالية على التنظيم الذاتي والذكاء العاطفي، ويتحلّون بسمات تكيفية كالإيثار والضمير الحي والرفاه النفسي، هم الأقل ميلاً للغضب أو التهور أثناء القيادة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، تبرز اليوم حلول تجمع بين التدريب السلوكي وتمارين اليقظة الذهنية لإعادة تقييم المواقف المرورية بهدوء، إلى جانب ابتكارات تكنولوجية واعدة داخل المركبات تعتمد على مستشعرات حيوية ترصد توتر السائق من دون تلامس، وتعمل على تعديل بيئة السيارة من إضاءة وموسيقى وتهوية أو توجيه تنبيهات صوتية تساعده على استعادة هدوئه.
وتؤكّد الأوساط العلمية أنّ غياب معايير موحّدة لقياس أشكال القيادة العدوانية لا يزال يمثّل التحدّي الأبرز أمام الباحثين وصنّاع القرار لتطوير تشريعات أكثر فاعلية.
صحة وتغذية
غضب
قيادة
دفتر السوق
زحمة سير
علم نفس
حادث سير.
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