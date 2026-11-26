الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
إنجاز طبي في علاج سرطان الثدي… دواء جديد يقلّص خطر عودة المرض
صحة وتغذية
2026-11-26 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إنجاز طبي في علاج سرطان الثدي… دواء جديد يقلّص خطر عودة المرض
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على علاج هرموني جديد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين.
ويحمل العلاج اسم "ويلسيردلي" (Giredestrant)، وهو دواء فموي طوّرته شركة "جينينتيك" (Genentech)، وأُجيز استخدامه لدى البالغين المصابين بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسلبي لبروتين HER2، وهو النوع الأكثر شيوعًا من المرض، والذي يعتمد نمو أورامه على هرمون الإستروجين.
وجاءت الموافقة بعد نتائج إيجابية للتجربة السريرية من المرحلة الثالثة "lidERA"، أظهرت أنّ العلاج الجديد يقلّل خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعلاجات الهرمونية التقليدية، مثل التاموكسيفين ومثبطات الأروماتاز.
كما أظهرت النتائج أن المرضى كانوا أقل عرضة للتوقف عن العلاج بسبب الآثار الجانبية، مثل آلام المفاصل والهبات الساخنة. وسجّلت الدراسة أيضًا انخفاضًا في حالات انتشار السرطان إلى أعضاء بعيدة، مثل العظام والكبد والرئتين.
ووصف الطبيب أديتيا باردي، الباحث الرئيسي العالمي في تجربة "lidERA" وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، هذه النتائج بأنها بالغة الأهمية، خصوصًا أنّ انتشار سرطان الثدي إلى أعضاء بعيدة يجعل الشفاء منه صعبًا للغاية.
وأشار إلى أن العلاجات الهرمونية الأساسية المستخدمة في المراحل المبكرة من المرض لم تشهد تغييرات جوهرية منذ مطلع الألفية، معتبرًا أن العلاج الجديد يمثل تقدمًا في الفعالية والقدرة على تحمّل الآثار الجانبية، وقد يساهم في تحسين خيارات العلاج أمام شريحة واسعة من المرضى.
ويُذكر أنّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية كانت قد وافقت في وقت سابق من العام الجاري على استخدام "ويلسيردلي" بالتزامن مع دواء "إيفيروليموس" لعلاج البالغين المصابين بسرطان الثدي المتقدم أو المنتشر من النوع الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسلبي لـHER2، ممن يحملون طفرة ESR1 وعاد المرض لديهم خلال العلاج الهرموني أو بعد انتهائه.
وبذلك، يُعد العلاج الأول والوحيد من فئة الأدوية المحلّلة لمستقبلات الإستروجين (SERD) الحاصل على موافقة FDA لعلاج هذا النوع من سرطان الثدي في مراحله المبكرة والمتقدمة. ودعا الباحثون المرضى إلى مناقشة إمكانية الاستفادة منه مع أطبائهم المختصين بالأورام.
المصدر
صحة وتغذية
إدارة الغذاء والدواء الأميركية
علاج هرموني جديد
سرطان الثدي
مراحل مبكرة
خطوة
الأولى
عقدين
العلاج
صحة
خبراء
علم.
تخطّي الفطور لتناول عشاء أكبر... عادة غذائية قد تنقلب ضدك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-16
لا تسمحي للمرض بأن يسرق أناقتكِ وراحتكِ: إليكِ الملابس المناسبة خلال وبعد علاج سرطان الثدي
صحة وتغذية
2026-10-16
لا تسمحي للمرض بأن يسرق أناقتكِ وراحتكِ: إليكِ الملابس المناسبة خلال وبعد علاج سرطان الثدي
0
صحة وتغذية
2026-10-06
علاج سرطان الثدي في 2026: هل نودّع الجراحات والإشعاع المفرط؟
صحة وتغذية
2026-10-06
علاج سرطان الثدي في 2026: هل نودّع الجراحات والإشعاع المفرط؟
0
صحة وتغذية
2026-10-13
ثورة في علاج سرطان الثدي الأكثر تعقيدًا... أدوية ذكية وفحوص جينية تغيّر قواعد المواجهة!
صحة وتغذية
2026-10-13
ثورة في علاج سرطان الثدي الأكثر تعقيدًا... أدوية ذكية وفحوص جينية تغيّر قواعد المواجهة!
0
صحة وتغذية
2026-10-25
اختراق في علاج سرطان البروستاتا… اختبار جيني يحدّد المرضى الأكثر استفادة من العلاج ويقلّص خطر الوفاة
صحة وتغذية
2026-10-25
اختراق في علاج سرطان البروستاتا… اختبار جيني يحدّد المرضى الأكثر استفادة من العلاج ويقلّص خطر الوفاة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:41
تخطّي الفطور لتناول عشاء أكبر... عادة غذائية قد تنقلب ضدك
صحة وتغذية
12:41
تخطّي الفطور لتناول عشاء أكبر... عادة غذائية قد تنقلب ضدك
0
صحة وتغذية
11:06
أقل من 3 بالمئة مؤهلون للتبرع… علماء يبحثون عن "البراز المثالي" لصحة الأمعاء
صحة وتغذية
11:06
أقل من 3 بالمئة مؤهلون للتبرع… علماء يبحثون عن "البراز المثالي" لصحة الأمعاء
0
صحة وتغذية
10:53
الذكاء الاصطناعي في مواجهة "الروماتيزم"... علماء يسعون لرصد المرض قبل بدء الألم بسنوات
صحة وتغذية
10:53
الذكاء الاصطناعي في مواجهة "الروماتيزم"... علماء يسعون لرصد المرض قبل بدء الألم بسنوات
0
صحة وتغذية
10:43
دماغك مرهق بسبب المهام غير المكتملة… 5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من الضغط الذهني
صحة وتغذية
10:43
دماغك مرهق بسبب المهام غير المكتملة… 5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من الضغط الذهني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-06-07
ماغي بو غصن تحتفل مع الجمهور بتقديم 50 عرض لمسرحية في الكويت (فيديو)
فنّ
2026-06-07
ماغي بو غصن تحتفل مع الجمهور بتقديم 50 عرض لمسرحية في الكويت (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-01-15
جشي: لا مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
2026-01-15
جشي: لا مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية
0
أخبار لبنان
2026-06-09
ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها
أخبار لبنان
2026-06-09
ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها
0
أمن وقضاء
2026-06-11
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
2026-06-11
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
0
أخبار دولية
13:36
إطلاق مبادرتين ضمن الشراكة اللبنانية - الإماراتية في مجال التبادل المعرفي الحكومي
أخبار دولية
13:36
إطلاق مبادرتين ضمن الشراكة اللبنانية - الإماراتية في مجال التبادل المعرفي الحكومي
0
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
متفجرات القاع... الجيش يحدد هوية مسلم الشحنة والتحقيق يبحث عمن كان ينتظرها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
متفجرات القاع... الجيش يحدد هوية مسلم الشحنة والتحقيق يبحث عمن كان ينتظرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زيادة الأجور رهينة تعويضات نهاية الخدمة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زيادة الأجور رهينة تعويضات نهاية الخدمة
0
أمن وقضاء
13:26
الملاحم غير الشرعية في صبرا... تحاصر دورية المباحث القضائية… مفرقعات وإطارات ووساطة
أمن وقضاء
13:26
الملاحم غير الشرعية في صبرا... تحاصر دورية المباحث القضائية… مفرقعات وإطارات ووساطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الإمارات على خط الكهرباء والنفط في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الإمارات على خط الكهرباء والنفط في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
2
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
3
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
4
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
5
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
6
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك
7
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
8
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More