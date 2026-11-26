إنجاز طبي في علاج سرطان الثدي… دواء جديد يقلّص خطر عودة المرض

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على علاج هرموني جديد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين.

ويحمل العلاج اسم "ويلسيردلي" (Giredestrant)، وهو دواء فموي طوّرته شركة "جينينتيك" (Genentech)، وأُجيز استخدامه لدى البالغين المصابين بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسلبي لبروتين HER2، وهو النوع الأكثر شيوعًا من المرض، والذي يعتمد نمو أورامه على هرمون الإستروجين.



وجاءت الموافقة بعد نتائج إيجابية للتجربة السريرية من المرحلة الثالثة "lidERA"، أظهرت أنّ العلاج الجديد يقلّل خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعلاجات الهرمونية التقليدية، مثل التاموكسيفين ومثبطات الأروماتاز.

كما أظهرت النتائج أن المرضى كانوا أقل عرضة للتوقف عن العلاج بسبب الآثار الجانبية، مثل آلام المفاصل والهبات الساخنة. وسجّلت الدراسة أيضًا انخفاضًا في حالات انتشار السرطان إلى أعضاء بعيدة، مثل العظام والكبد والرئتين.



ووصف الطبيب أديتيا باردي، الباحث الرئيسي العالمي في تجربة "lidERA" وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، هذه النتائج بأنها بالغة الأهمية، خصوصًا أنّ انتشار سرطان الثدي إلى أعضاء بعيدة يجعل الشفاء منه صعبًا للغاية.

وأشار إلى أن العلاجات الهرمونية الأساسية المستخدمة في المراحل المبكرة من المرض لم تشهد تغييرات جوهرية منذ مطلع الألفية، معتبرًا أن العلاج الجديد يمثل تقدمًا في الفعالية والقدرة على تحمّل الآثار الجانبية، وقد يساهم في تحسين خيارات العلاج أمام شريحة واسعة من المرضى.



ويُذكر أنّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية كانت قد وافقت في وقت سابق من العام الجاري على استخدام "ويلسيردلي" بالتزامن مع دواء "إيفيروليموس" لعلاج البالغين المصابين بسرطان الثدي المتقدم أو المنتشر من النوع الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسلبي لـHER2، ممن يحملون طفرة ESR1 وعاد المرض لديهم خلال العلاج الهرموني أو بعد انتهائه.

وبذلك، يُعد العلاج الأول والوحيد من فئة الأدوية المحلّلة لمستقبلات الإستروجين (SERD) الحاصل على موافقة FDA لعلاج هذا النوع من سرطان الثدي في مراحله المبكرة والمتقدمة. ودعا الباحثون المرضى إلى مناقشة إمكانية الاستفادة منه مع أطبائهم المختصين بالأورام.