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تخطّي الفطور لتناول عشاء أكبر... عادة غذائية قد تنقلب ضدك
صحة وتغذية
2026-11-26 | 12:41
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تخطّي الفطور لتناول عشاء أكبر... عادة غذائية قد تنقلب ضدك
قد يبدو الامتناع عن تناول الطعام طوال الصباح بهدف الاستمتاع بوجبة عشاء كبيرة، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات، وسيلة ذكية لتوفير مساحة إضافية للطعام. لكن خبراء التغذية يحذّرون من أنّ هذه العادة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم وعملية التمثيل الغذائي.
وتوضح اختصاصية التغذية غابرييل كيشـنر أن البقاء لساعات طويلة من دون طعام يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، ما قد يسبب الصداع والغثيان والعصبية.
كما يدفع الشعور الشديد بالجوع إلى تناول الطعام بسرعة أكبر، وزيادة الرغبة في استهلاك الكربوهيدرات والسكريات. وأظهرت أبحاث سابقة أن تخطّي الوجبات خلال النهار يرتبط بارتفاع أكبر في مستويات السكر بعد تناول العشاء، مقارنةً بمن يحافظون على مواعيد منتظمة للطعام، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على الساعة البيولوجية وحساسية الجسم للإنسولين.
ولتجنّب الوصول إلى مائدة الطعام بشهية مفرطة، تنصح كيشـنر بتناول فطور متوازن خلال ساعتين من الاستيقاظ، وعدم ترك فترات تتجاوز أربع إلى ست ساعات من دون تناول الطعام.
وتشمل الخيارات المناسبة وجبات تجمع بين البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل اللبن اليوناني مع التوت وبذور الشيا، أو خبز الأفوكادو مع البيض المسلوق.
كما توصي بتخصيص نصف الطبق للخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، وتقسيم النصف الآخر بالتساوي بين البروتين، مثل الديك الرومي، والكربوهيدرات، مثل البطاطا المهروسة والحشوات.
ولا يقتصر الأمر على نوعية الطعام وكميته، بل تلعب سرعة تناوله دورًا أساسيًا في عملية الهضم والشعور بالشبع.
إذ يحتاج الدماغ إلى نحو 20 إلى 30 دقيقة لتلقّي إشارات الشبع من المعدة، ما يجعل تناول الطعام بسرعة سببًا محتملًا للإفراط في الأكل والانتفاخ. وتنصح الاختصاصية بالتوقف في منتصف الوجبة لتقييم الشعور بالجوع، والانتظار من 10 إلى 20 دقيقة قبل تناول حصة إضافية.
كما توصي بالمشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الطعام، إذ يساعد النشاط الخفيف على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، مع ضرورة شرب كمية كافية من الماء.
وتشدد على عدم تعويض الإفراط في الأكل في اليوم التالي بتخطّي الفطور أو تقييد الطعام، لأن ذلك قد يعيد الجسم إلى دائرة الجوع الشديد والإفراط في تناول الطعام.
المصدر
صحة وتغذية
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