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تنظيف الأسنان قبل الإفطار أم بعده؟... التوقيت الأمثل لحماية الأسنان
صحة وتغذية
2026-11-27 | 06:22
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تنظيف الأسنان قبل الإفطار أم بعده؟... التوقيت الأمثل لحماية الأسنان
تُعدّ المفاضلة بين تنظيف الأسنان فور الاستيقاظ وقبل تناول الفطور أو تأجيل ذلك إلى ما بعد الوجبة من التفاصيل اليومية التي قد تترك أثراً تراكمياً على صحة الفم، لا سيما عند اقتران الفطور بالمشروبات أو الأطعمة الحمضية كالقهوة وعصير البرتقال.
ويوضح الدكتور ستيفن توث أنّ جفاف الفم ليلاً بسبب قلّة اللعاب يعزز نمو البكتيريا واللويحات السنية، لذا يُنصح بتفريش الأسنان صباحاً قبل الأكل لإزالة هذه اللويحات وتقوية المينا بالفلورايد ضد التسوس.
وتبرز حساسية التوقيت بشكل أوضح عندما تضم المائدة الصباحية عناصر حمضية، مثل عصير البرتقال أو القهوة أو المشروبات الغازية، حيث يمكن للأحماض أن تُضعف طبقة المينا بصورة مؤقتة، ما يجعل تفريش الأسنان فوراً عاملاً يزيد من احتمالية تآكلها مع تكرار السلوك.
ويوصي توث بالانتظار مدّة لا تقلّ عن 30 دقيقة بعد الأكل قبل استخدام الفرشاة، ليتمكن اللعاب من معادلة الحموضة ودعم عملية إعادة تمعدن المينا، مع إمكانية المضمضة بالماء بعد الطعام لتقليل الأثر الحمضي وإزالة البقايا.
وبحسب توث، فإنّ الاكتفاء بتفريش الأسنان جيداً قبل الفطور بمعجون غني بالفلورايد يغني في العادة عن تكرار العملية مباشرة بعد الوجبة، إذ قد يؤدي التنظيف المبكر جداً عقب الأطعمة الحمضية إلى نتائج عكسية.
أمّا لمَن يعتادون تفويت وجبة الإفطار، فلا يرتبط الأمر بتوقيت زمني صارم بعد النهوض من الفراش، غير أنّ جعل التفريش خطوة مبكرة في الروتين الصباحي يظلّ الأجدى للتخلص من البكتيريا الليلية وتوفير حماية الفلورايد قبل أول طعام.
وبالنسبة لمَن يخشون استمرار رائحة الفم بعد الإفطار، يطرح التقرير خيارات عملية لإنعاش النفس دون إجهاد المينا، تشمل المضمضة بالماء، أو استعمال غسول فم خالٍ من الكحول، أو مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز اللعاب، فضلاً عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو بمكشطة مخصصة للحد من تراكم البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.
ويبقى تنظيف الأسنان قبل الفطور الخيار المفضّل عموماً، بينما يُنصح مَن يختارون التنظيف بعد الطعام بالتمهّل نصف ساعة على الأقل، خصوصاً بعد القهوة والعصائر والأطعمة الحمضية، صوناً لمينا الأسنان من التآكل.
المصدر
صحة وتغذية
فرشاة الأسنان
تنظيف الأسنان
التوقيت المثالي
تسويس
سوسة
إفطار
غداء.
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