خمسة أطعمة للوقاية من حصى الكلى



حصى الكلى مشكلة شائعة ويعاني منها الكثير من الناس، ويصفها من عانى منها بأنها واحدة من أكثر التجارب المؤلمة التي قد يختبرها الإنسان.



وتتكون حصى الكلى من الودائع الصلبة التي تتشكل داخل الكلى عندما يُعاني الشخص من قلّة البول أو زيادة في بعض المواد الأخرى مثل المعادن والأملاح.

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لحسن الحظ، أكّد الأطباء أنّ الإلتزام بنظام غذائي خاص يشمل المواظبة على تناول مأكولات معينة والإمتناع عن مأكولات أخرى، يمكن أن يساعد في منع حصى الكلى من التشكّل أو إعادة التشكل.



لذا، إليك خمسة أطعمة تساعد على الوقاية من مشكلة حصى الكلى:



1- الأطعمة التي تحتوي على نسبة كالسيوم عالية: يجب على نظامنا الغذائي أن يشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الطبيعي للحد من تشكل الحجارة، ومن هذه الأطعمة نذكر: مشتقّات الحليب، الأطعمة المحصنة بالكالسيوم مثل الحبوب والخبز والعصائر...



2- الفواكه والخضار: هي جزء ضروري في كل نظام غذائي. فزيادة كمية الخضروات يمكن أن تساعد على منع تشكّل الحصى، كما يمكن تجفيف الفواكه أو تجميدها أو وتناولها طازجة فقد ثبُت أن الفواكه الغنية بحمض الستريك تُؤثّر بشكلٍ إيجابي في منع حصى الكلى.

3- الإكثار من شرب المياه: شرب ما يكفي من الماء يقوم بإزالة السموم من الكلى عن طريق البول، ويمنع تراكم الودائع الصلبة.



4- تناول البروتين النباتي: ويمكن أن نجده في الفاصوليا، والبازلاء، والعدس. يفضل استبدال البروتين الحيواني بالنباتي لتجنب بعض مصادر البروتين الضارة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، لأنها تساهم في رفع مستويات حمض البول كما أن الأملاح تؤدي لرفع مستويات إفراز الكالسيوم في البول مما قد يدفع لتشكل الحصى في الكلى.



5- تجنّب الملح: لأنه يحتوي على الصوديوم، واذا كان هذا العنصر زائداً في الجسم يمكن أن يؤدي إلى حصى الكلى و الفشل الكلوي.