صحة
12 كانون الثاني 2021 - 07:35
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ما هي الفوائد الجسدية والعقلية للرقص؟

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ما هي الفوائد الجسدية والعقلية للرقص؟
Lebanon News
لطالما كان الرقص جزءًا من ثقافة الناس وركيزة أساسية في الاحتفالات على أنواعها.

ويعتبر الرقص اليوم وسيلة للترفيه والتعبير عن الذات، كما إنه نشاط بدني مهم للحفاظ على اللياقة.

ويتمتع الرقص بمجموعة واسعة من الفوائد الجسدية والعقلية، فما هي؟

- تحسن صحة القلب والرئتين
- زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل واللياقة الحركية
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- زيادة اللياقة الهوائية
- تحسين قوة العضلات
- الحفاظ على وزن صحي
- تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام
- تحسين التوازن والإدراك المكاني
- زيادة الثقة الجسدية
- تحسين الأداء العقلي
- تحسين الصحة العامة والنفسية
- زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات
- تقوية المهارات الاجتماعية

وهنا تجدر الإشارة، الى أن الرقص هو من أنواع الرياضة التي يمكن ممارستها في المنزل في ظل التدابير الوقائية المتبعة وسط جائحة كورونا.

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