صحة
12 كانون الثاني 2021 - 10:43
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القهوة تقلل خطر الإصابة بهذا المرض

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القهوة تقلل خطر الإصابة بهذا المرض
Lebanon News
كشفت دراسة صينية حديثة أن شرب بضعة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات.

وأظهرت البيانات أن كل كوب إضافي من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال باحثون من مستشفى شنغجينغ في جامعة الصين الطبية أن هذه الدراسة تشير إلى أن زيادة استهلاك القهوة قد يكون مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات.
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وأضافوا أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث التي تسلط الضوء على الآليات التي تجعل القهوة مضادة لسرطان البروستات، والمركبات الموجودة في المشروب والتي تجعله مفيدا في مجابهة هذا المرض.

ويعتبر هذا النوع من السرطان من أكثر الأمراض شيوعا وثاني سبب رئيسي للوفاة بالسرطان لدى الرجال في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأميركية.

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