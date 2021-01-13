كمية قليلة من النبيذ ليلاً قد تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب

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قد يعتقد البعض أن استهلاك القليل من المشروبات الكحولية في المساء هو أمر مفيد، إلا أن بعض الأبحاث تشير الى أن شرب كوب صغير من النبيذ أو الجعة يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنبض القلب غير المنتظم الذي يهدد الحياة.وبحسب التقارير، فإن الأشخاص الذين يشربون هذه المشروبات كل يوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني (AF) بنسبة 17 في المئة، وهي حالة قلبية شائعة تؤدي إلى تسارع النبض بشكل غير طبيعي.وارتفعت المخاطر بنسبة 28 و47 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين شربوا ما يصل إلى اثنين أو أكثر من أربعة مشروبات على التوالي.وفي هذا الإطار، قال واضع الدراسة الرئيس البروفيسور رينات شنابل: "في دراستنا، يمكننا الآن إثبات أنه حتى الاستهلاك المنتظم المنخفض جدًا للكحول قد يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني". واللافت أن نتائج هذا البحث هي إضافة إلى الأدلة المتزايدة على عدم وجود مستوى آمن للشرب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة التفكير في النصائح الرسمية.وقال البروفيسور شنابل، استشاري أمراض القلب في مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة هامبورغ: "الاستهلاك المنتظم للكحول"كأس واحد من النبيذ يوميًا" لحماية القلب، هوا أمر يُنصح به على سبيل المثال. ربما لا ينبغي اقتراحه بعد الآن بدون موازنة المخاطر والفوائد المحتملة لأمراض القلب والأوعية الدموية كافة، بما في ذلك الرجفان الأذيني".