عامل نظافة أول شخص يتلقى لقاح كورونا في حملة تطعيم بالهند

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أصبح عامل النظافة مانيش كومار أول شخص في الهند يتلقى لقاح كورونا اليوم السبت، مع إطلاق رئيس الوزراء ناريندرا مودي واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم من أجل احتواء الجائحة.وتعطي الهند الأولوية في الحصول على اللقاح للممرضين والأطباء وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.ولم يعلن مودي (70 عاما) ما إذا كان سيحصل على اللقاح أم لا، لكنه قال إن السياسيين لن يجري اعتبارهم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية.وأقامت الهند 3006 مراكز للتطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أنحاء البلاد. وتهدف الهند في اليوم الأول من حملة التطعيم، التي تقول الحكومة إنها الأضخم على مستوى العالم، لمنح اللقاح لنحو 300 ألف و600 شخص.وتقول الهند، التي تسجل ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، إنها تخطط لتطعيم نحو 300 مليون بجرعتي اللقاح خلال الفترة ما بين الأشهر الستة والثمانية الأولى من العام الجاري.ولن يكون بوسع أحد الاختيار ما بين لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا أو لقاح آخر تدعمه الحكومة وأنتجته شركة (بهارات بيوتيك) الهندية والذي لم تتضح فعاليته، ويجري إنتاج اللقاحين محليا.وسجلت البلاد نحو 10.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 151 ألفا، رغم أن معدل الإصابات يشهد انخفاضا عن فترة الذروة في منتصف أيلول.