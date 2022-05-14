اكتشاف علمي مثير للاهتمام... علماء ينجحون في إعادة إحياء "عيون ميتة"!

نجح علماء أميركيون في إعادة إحياء عيون تابعة لأشخاص متوفين.

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LBCI News Lebanon

نجح علماء أميركيون في إعادة إحياء عيون تابعة لأشخاص متوفين، وهذا ما أعاد إثارة قضية "الموت الدماغي"، وهو توقف دماغ الشخص عن العمل نتيجة انقطاع الأوكسجين أو إمدادات الدم عنه، لدى الباحثين.

وتمكّن العلماء من إثبات أن الخلايا العصبية الحساسة للضوء في شبكية العين تبقى قادرة على الاستجابة للضوء وإرسال الإشارات لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد الموت.

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وتشكّل هذه الخلايا العصبية في شبكية العين جزءاً من الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي، الأمر الذي يوفر إمكانية استعادة خلايا أخرى للجهاز العصبي.

وقال الباحثون الأميركيون إن دراستهم، المنشورة في مجلة Nature، "تثير التساؤلات عما إذا كان "الموت الدماغي" لا رجوع فيه".

وأوضحت الكاتبة الرئيسية في الدراسة الدكتورة فاطمة عباس، من مركز موران للعيون بجامعة يوتا، "أنهم تمكّنوا من إيقاظ الخلايا المستقبلة للضوء في البقعة البشرية، وهي جزء من شبكية العين المسؤولة عن الرؤية المركزية والقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة والألوان".

وتمكّن الفريق في التجارب المبكرة من إنعاش الخلايا الحساسة للضوء، إلا أنه كافح لحثها على التفاعل مع بعضها البعض.

وسرعان ما أدرك الباحثون أن نقص الأوكسجين كان الدافع وراء ذلك، ما جعلهم يصممون وحدة نقل خاصة يمكنها إعادة الأوكسجين والمواد المغذية الأخرى إلى العين بمجرد إزالتها من المتبرّع.

وتشتمل الوحدة أيضاً على أقطاب كهربائية يمكن توصيلها بكلا جانبي الشبكة لمراقبة الإشارات الكهربائية، بالإضافة إلى نظام تحفيز ضوئي.

ومن جهتهم، يأمل الباحثون أن يحفز هذا الاختراق المجتمعات المانحة للأعضاء والمتبرعين بالأعضاء لتسريع العلاجات الجديدة لفقدان البصر.