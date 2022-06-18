صحة
18 حزيران 2022 - 08:37
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أسباب الحكة في كعب القدم...

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أسباب الحكة في كعب القدم...
Lebanon News
يشعر الناس بالحكة في مختلف أنحاء الجسم. ولكن ما هي أسباب الحكة في كعب القدم؟

- القدم الرياضي: هي عدوى فطرية شائعة يتم التقاطها غالباً في حمامات السباحة. تظهر هذه العدوى بين أصابع القدمين لكنها قد تؤثر على أجزاء أخرى من القدم، وتسبّب الحكة.

- الأكزيما: تسبّب الأكزيما التي تظهر في القدمين ظهور بثور صغيرة وعميقة تؤدي للحكة الشديدة.
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- جفاف الجلد: تعتبر الحكة في كعب القدم من أبرز أعراض جفاف الجلد.

- اعتلال الأعصاب المحيطية: يؤدي تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري إلى تلف في الجهاز العصبي المحيطي، وهذا يؤدي الى الشعور بالحكة في أجزاء عدة من الجسم بما في ذلك القدمين.

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