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يشعر الناس بالحكة في مختلف أنحاء الجسم. ولكن ما هي أسباب الحكة في كعب القدم؟- القدم الرياضي: هي عدوى فطرية شائعة يتم التقاطها غالباً في حمامات السباحة. تظهر هذه العدوى بين أصابع القدمين لكنها قد تؤثر على أجزاء أخرى من القدم، وتسبّب الحكة.- الأكزيما: تسبّب الأكزيما التي تظهر في القدمين ظهور بثور صغيرة وعميقة تؤدي للحكة الشديدة.- جفاف الجلد: تعتبر الحكة في كعب القدم من أبرز أعراض جفاف الجلد.- اعتلال الأعصاب المحيطية: يؤدي تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري إلى تلف في الجهاز العصبي المحيطي، وهذا يؤدي الى الشعور بالحكة في أجزاء عدة من الجسم بما في ذلك القدمين.