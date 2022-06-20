الحساسية الموسمية تشهد ازدياداً حادّاً هذا العام... إليكم السبب

وجد فرنسيون متخصصون في الحساسية أن مرضاهم عانوا هذا العام عطساً متسلسلًا وحكة ونوبات ربو أكثر من الاعوام السابقة، بسبب أحوال الطقس.

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LBCI News Lebanon

وجد فرنسيون متخصصون في الحساسية أن مرضاهم عانوا هذا العام عطساً متسلسلًا وحكة ونوبات ربو أكثر من الاعوام السابقة، بسبب أحوال الطقس التي ساهمت في تشتت تركيزات عالية من حبيبات اللقاح أو غبار الطلع، وهو اتّجاه من المتوقع أن يزداد مع الاحترار المناخي.

وأكد متخصصون في الحساسية تلقيهم عدداً كبيراً من المكالمات من مرضى، ومثلهم جمعيات معنية، على الرغم من عدم إمكانية تحديد رقم إحصائي دقيق عن تزايد هذه الظاهرة.

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كذلك، تصعب المقارنة بالعامين الأخيرين، بحسب المديرة العامة للجمعية الفرنسية للوقاية من الحساسية باسكال كوريتييه. وأوضحت "كان الناس في العام 2020 أقل خروجاً من منازلهم بسبب تدابير الإغلاق. وفي العام الفائت، ساهم وضع الكمامة في الحماية من الحساسية".

ويصف المتخصصون في الحساسية علاجاً يعتمد غالباً على مضادات الهيستامين أو القطرات أو الكورتيكوستيرويدات، وفي معظم الأحيان علاجاً طويل الأمد لـ"إزالة التحسس".

وتبدأ الحساسية من رد فعل مناعي معين على مواد غريبة عن جسم الإنسان تسمى مسببات الحساسية، ومنها غبار الطلع.

وتتوالى ثلاث فترات موسمية لحبيبات اللقاح خلال العام. أولها حبوب لقاح الشجر، أي الزيتون والدلب والبتولا والبلوط، ثم فترة حبوب لقاح العشب التي تتوافق مع فترة حمى القش. وينتهي الموسم بحبوب اللقاح العشبية والنبتات العطرية.

ويعتمد انتشار حبيبات اللقاح هذه على الأحوال الجوية. وتساهم الحرارة في تعزيز التلقيح، فيما تشتت الرياح الحبيبات في الهواء.

وساهم ارتفاع الحرارة في وقت مبكر من الموسم هذه السنة في انتشار كمية كبيرة جداً من حبيبات لقاح العشب.

ورغم أن الجزء الأكبر من أنواع الحساسية يتراجع بعد نهاية حزيران، يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مواسم حساسية أطول وربما أكثر شدة بفعل الاحترار المناخي.

وقال الناطق باسم الشبكة الوطنية للمراقبة البيولوجية الهوائية، سامويل مونييه، لوكالة فرانس برس إنه لاحظ "خلال 30 عاما أن كميات حبيبات لقاح شجرة البتولا ازدادت في الأجواء بنسبة 20 في المئة". ومع ارتفاع درجات حرارة الكوكب، تنتشر بعض النباتات أو الأشجار أيضاً في مناطق جديدة.

وحذّرت رئيسة نقابة خبراء الحساسية، إيزابيل بوسيه، من أن "الاحترار المناخي سيؤدي إلى إطالة مواسم حبيبات اللقاح، في حين أن التلوث سيجعلها أكثر حدة".

وتوقع المتخصصون أن يزداد حتما عدد المصابين في السنوات المقبلة.