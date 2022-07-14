هل يزيد شرب القهوة من خطر الجلطات الدموية؟

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خفقان أو الشعور بتشنج في ساق واحدة، احمرار الجلد أو أو تحوّل لون المنطقة المؤلمة إلى داكن، أوردة منتفخة قد تكون صلبة أو مؤلمة عند لمسها... هذه وسواها أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الساق، كما أشارت اليه منظمة الصحة البريطانية.ولتفادي الإصابة بالجلطات، مشروب شائع يتوجب تفاديه. فبحسب البروفيسور مارك وايتلي - استشاري جراح وريدي بارز - الكافيين يمكن أن يؤدي إلى "لزوجة الدم"، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية. وأشار وايتلي إلى أن "الجفاف يؤثر على مكونات الدم، ما يجعله أكثر كثافة و"لزوجة". فيتدفق الدم في الأوردة بمعدل أبطأ منه في الشرايين. لذلك، فإن الجفاف يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بجلطة دموية في الأوردة".وأشار وايتلي إلى أن الشاي يحتوي على مادة الكافيين "التي تسبب لك في الواقع فقدان الماء". وبالتالي، بالإضافة إلى القهوة والكحول، فإن الشاي "يمكن أن يجعل الجفاف أسوأ".أمّا مؤشرات الجفاف فتتضمن الشعور بالعطش، لون البول أصفر داكن أو رائحته قوية، الشعور بالدوار وجفاف الفم.كما ويوصي البروفيسور وايتلي بشرب الماء وشاي الأعشاب وعصير الفاكهة للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجسم تفادياً للجلطات. أمّا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة، فاطلب موعدا عاجلا مع الطبيب.