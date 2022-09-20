دراسة تكشف... المراهقون يخسرون ساعة نوم ليلياً بسبب الهاتف الخلوي

تشير دراسة جديدة إلى أن الأطفال يفقدون حوالي ليلة واحدة من النوم أسبوعياً، وذلك بسبب استيقاظهم في منتصف الليل للتحقق من الإخطارات.

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LBCI News Lebanon

تشير دراسة جديدة أجرتها جامعة De Montfort Leicester في المملكة المتحدة إلى أن 12.5 في المئة من الأطفال بعمر 10 سنوات يفقدون حوالي ليلة واحدة من النوم أسبوعياً، وذلك بسبب استيقاظهم في منتصف الليل للتحقق من الإخطارات.

وشمل البحث، الّذي قاده جون شو، وهو محاضر في علم النفس، 60 طالبًا تبلغ أعمارهم 10 سنوات، من مدارس في منطقة ليستر.

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في المتوسط، حصلت المجموعة على حوالي 8.7 ساعة من النوم كل ليلة، وهو أقل من 9 إلى 12 ساعة التي توصي بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للأطفال. واعترفت غالبية المجموعة أيضًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لأكثر من أربع ساعات في اليوم، حيث قال ثلثاهم إنهم كانوا يستخدمونها في الساعات التي سبقت وقت النوم".

وشدد شو أيضًا على أهمية إنشاء روتين للنوم، والذي يمكن أن يشمل تسجيل الخروج من الهاتف قبل النوم بساعة واستخدام مرشح أزرق لحماية العينين.

ويمكن أن يؤدي قلة النوم الكافي إلى مشاكل صحية جسدية، مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة، بالإضافة إلى مشاكل الصحة العقلية وصعوبة التركيز.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بإبقاء الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وألعاب الفيديو، خارج غرفة النوم.

علاوةً على ذلك، يقترح الخبراء الحفاظ على أوقات النوم والاستيقاظ بانتظام، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، والحفاظ على الهدوء في غرف النوم ودرجة حرارة مريحة.