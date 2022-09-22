ما هي أسباب الألم خلف الأذن؟

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أسباب عديدة تؤدي الى الألم خلف الأذن. ما هي؟- الألم العصبي القذالي: هذا الألم هو نتيجة إصابة الأعصاب القذالية بالالتهاب أو الضرر بسبب تعرّضها للانضغاط أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري أو الفصال العظمي.- التهاب الخُشاء: قد يظهر هذا الالتهاب في عظمة الماستويد خلف الأذن، بسبب التهاب الأذن الوسطى الحاد.- مرض المفصل الصدغي الفكي: تنتج أمراض المفصل الصدغي الفكي بسبب تحرك المفصل أو إصابته.- مشاكل في الأسنان: قد تكون بعض مشاكل الأسنان، مثل الخراج تحت الأضراس أو التسوس، هي أحد أسباب الألم خلف الأذن.