صحة
22 أيلول 2022 - 06:58
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ما هي أسباب الألم خلف الأذن؟

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ما هي أسباب الألم خلف الأذن؟
Lebanon News
أسباب عديدة تؤدي الى الألم خلف الأذن. ما هي؟

- الألم العصبي القذالي: هذا الألم هو نتيجة إصابة الأعصاب القذالية بالالتهاب أو الضرر بسبب تعرّضها للانضغاط أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري أو الفصال العظمي.

- التهاب الخُشاء: قد يظهر هذا الالتهاب في عظمة الماستويد خلف الأذن، بسبب التهاب الأذن الوسطى الحاد.
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- مرض المفصل الصدغي الفكي: تنتج أمراض المفصل الصدغي الفكي بسبب تحرك المفصل أو إصابته.

- مشاكل في الأسنان: قد تكون بعض مشاكل الأسنان، مثل الخراج تحت الأضراس أو التسوس، هي أحد أسباب الألم خلف الأذن.

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