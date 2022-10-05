الشعور بالبرد المفاجئ... إليكم أبرز أسبابه!

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الشعور بالبرد المفاجئ هو من الأمور المزعجة التي يعانيها عدد من الناس. أسباب عديدة تؤدي الى هذا الشعور. ما هي؟- كسل الغدة الدرقية: يؤدي كسل الغدة الدرقية إلى بطء عمليات الأيض وانخفاض الطاقة والحرارة في الجسم، وبالتالي الإحساس بالبرودة.- فقر الدم: ينجم فقر الدم بسبب نقص في عدد كريات الدم الحمراء نتيجة نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك، وبالتالي نقص كمية الأكسجين التي تصل الى خلايا الجسم.- العدوى: تؤدي العدوى بالميكروبات المختلفة إلى الشعور بالبرد المفاجئ مع ارتفاع في درجة الحرارة.- انخفاض سكر الدم: يمكن أن يكون انخفاض سكر الدم عن مستواه الطبيعي أحد أسباب الشعور بالبرد المفاجئ.