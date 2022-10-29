صحة
29 تشرين الأول 2022 - 05:41
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أسباب غير متوقعة للشعور بالغثيان... ما هي؟

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أسباب غير متوقعة للشعور بالغثيان... ما هي؟
Lebanon News
الغثيان هو شعور مزعج للغاية ويرتبط عادة بمشاكل المعدة والإفراط في تناول الطعام. بالإضافة الى ذلك، هناك بعض الأسباب الأخرى غير المتوقعة للشعور بالغثيان. ما هي؟

- الصداع النصفي: يترافق الصداع النصفي عادة مع بعض الأعراض مثل الغثيان والقيء والدوخة، إضافة الى الحساسية للضوء والصوت المرتفع.

- القلق والخوف: يمكن أن يكون هذا الشعور من الأسباب غير المتوقعة للغثيان. لذلك، حاولوا الابتعاد عن مصادر التوتر والقلق.
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- جفاف الجسم: الشعور بالعطش ليس العارض الوحيد للجفاف، بل يعاني المصاب من آلام وتقلصات البطن وكذلك الغثيان.

- الارتجاع المريئي: يؤدي الارتجاع المريئي الى الشعور بحرقة في المعدة، آلام في الصدر، عسر البلع والشعور بوجود ورم في الحلق، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

- القرحة الهضمية: تتكوّن هذه القرحة في القناة المعدية المعوية وتحدث بسبب عدوى بكتيرية، وينتج عنها آلام وحرقة في المعدة وانتفاخ وغثيان.

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