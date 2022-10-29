أسباب غير متوقعة للشعور بالغثيان... ما هي؟

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الغثيان هو شعور مزعج للغاية ويرتبط عادة بمشاكل المعدة والإفراط في تناول الطعام. بالإضافة الى ذلك، هناك بعض الأسباب الأخرى غير المتوقعة للشعور بالغثيان. ما هي؟- الصداع النصفي: يترافق الصداع النصفي عادة مع بعض الأعراض مثل الغثيان والقيء والدوخة، إضافة الى الحساسية للضوء والصوت المرتفع.- القلق والخوف: يمكن أن يكون هذا الشعور من الأسباب غير المتوقعة للغثيان. لذلك، حاولوا الابتعاد عن مصادر التوتر والقلق.- جفاف الجسم: الشعور بالعطش ليس العارض الوحيد للجفاف، بل يعاني المصاب من آلام وتقلصات البطن وكذلك الغثيان.- الارتجاع المريئي: يؤدي الارتجاع المريئي الى الشعور بحرقة في المعدة، آلام في الصدر، عسر البلع والشعور بوجود ورم في الحلق، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.- القرحة الهضمية: تتكوّن هذه القرحة في القناة المعدية المعوية وتحدث بسبب عدوى بكتيرية، وينتج عنها آلام وحرقة في المعدة وانتفاخ وغثيان.