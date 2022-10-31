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"ما هي أسباب رجفة اليد؟"، سؤال قد يطرحه كثيرون عند الشعور بالرجفة. لذلك، سنكشف لكم عن أهم أسباب رجفة اليد:- رُعاش مجهول السبب: هو أكثر الأسباب الشائعة التي ينتج عنها رعشة اليد. هذه الحالة هي عبارة عن مشكلة تصيب الجهاز العصبي في الجسم، وتبدأ عادة في اليدين وقد تنتقل لتشمل أجزاء أخرى من الجسم مثل الرأس والصوت والقدمين.- الباركنسون: قد تكون رجفة اليد من الإشارات المبكرة لمرض الباركنسون.- التصلب اللويحي: تستهدف الإصابة بهذا المرض الجهاز المناعي والدماغ والأعصاب والحبل الشوكي، وهذا بالتالي قد يؤدي الى رعشة في اليدين أو القدمين.- أسباب أخرى: مثل تناول بعض أنواع الأدوية، نقص الفيتامين B12، التوتر، انخفاض مستوى السكر في الدم، فرط نشاط الغدة الدرقية وتضرر الأعصاب.