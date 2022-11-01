خبير بريطاني يكشف حيلاً للتمتع بأسلوب حياة صحي... إليكم أبرزها

إليكم بعض التعديلات البسيطة في الحياة اليومية من شأنها أن تغيّر حياتهم إلى الأفضل:

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخيالية., القصص, جديدة, مهارات, تعلم, الوقت, تخصيص, القراءة, ساخنة, مياه, الاستحمام, يوميا, الرقص, الأفضل, حياة, تغيير, اليومية, الأشخاص, عادات, العلم, القائمة, البسيطة, التعديلات, ميل, ديلي, موقع, موسلي, مايكل, البريطاني,الدكتور,إليكم بعض التعديلات البسيطة في الحياة اليومية من شأنها أن تغيّر حياتهم إلى الأفضل:

LBCI News Lebanon

كشف الدكتور البريطاني مايكل موسلي، من خلال موقع "ديلي ميل"، عن بعض التعديلات البسيطة القائمة على العلم تتعلق بعادات الأشخاص اليومية من شأنها أن تغيّر حياتهم إلى الأفضل، أبرزها:

- الرقص لمدة خمس إلى عشر دقائق يوميا:

أثبتت الدراسات أن الرقص أكثر فعالية في تحسين العضلات والتوازن وصحة الدماغ من التمارين البدنية التقليدية. وبالتالي، فيمكن أن يخفف الرقص من الشعور بالاكتئاب ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويعزز الذاكرة والحماية من الخرف.

الإعلان

- تخصيص الوقت لتعلم مهارات جديدة يوميا:

وفقاً لأستاذ علم النفس في جامعة هيريوت وات، ألان غاو، فإن تخصيص 20 دقيقة يوميا لمحاولة اكتساب مهارات جديدة يحفز توليد خلايا دماغية جديدة. ويمكن لذلك أن يغير طريقة التفكير والحصول على الشعور بالرضى وتعزيز قوة الدماغ، بخاصةٍ عند تعلّم المهارة الجديدة ضمن مجموعة من الأشخاص.

وفي الواقع، من أفضل الأمور التي يمكن القيام بها لتحفيز قوة العقل هو تعلم لغة جديدة، لأن التوفيق بين الأصوات والكلمات والمفاهيم والقواعد النحوية والاجتماعية يعزز تدفق الدم عبر الدماغ ويحسّن الذكاء.

- الاستمتاع بحمام ساخن قبل النوم:

الحمام الساخن قبل النوم بساعة ونصف قد يساعد على النوم بشكل أسرع وتحسين نوعية النوم في الليل. وعند الحصول على حمام ساخن، ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية. ولكن عند الانتهاء من ذلك، تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض، الأمر الّذي يؤدي إلى الفوائد الصحية التي تحفز على النوم.

- القراءة لمدة نصف ساعة يوميا:

إن قراءة القصص، خصوصاً القصص الخيالية، يؤدي إلى تمرين الدماغ بأكمله. وعندما قام باحثون في جامعة ستانفورد بفحص أدمغة الأشخاص أثناء قراءتهم للكاتبة جين أوستن، وجدوا زيادة كبيرة في تدفق الدم عبر الدماغ بأكمله.

وتشير الدراسات أيضاً إلى أن القراءة هي واحدة من أفضل الطرق للتهرّب من ضغوط الحياة الحديثة. كما وجدت دراسة من جامعة ييل أن الأشخاص الذين يقرؤون لمدة 30 دقيقة في اليوم عاشوا في المتوسط 23 شهرًا أطول من أولئك الذين لم يقرؤوا.