دراسة تحذر من خطر تأثير تيك توك على الصحة النفسية والجسدية

كشفت دراسة أن تيك توك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل وأمراض صحية نفسية متعدّدة.

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LBCI News Lebanon

كشفت دراسة حديثة قامت بها المجلة العلمية "Plos One" الثلاثاء، أن المحتوى على تطبيق تيك توك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل وأمراض صحية نفسية متعدّدة، وبخاصةٍ لدى المراهقين.

وفي التفاصيل، قام العلماء والخبراء بدراسة وتحليل ألف مقطع فيديو ذات صلة بالطعام واللياقة البدنية، حظي كل منها بأكثر من مليار مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

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ويتبين من خلال مشاهدة الفيديوهات أن مواضيعها الأساسية تتمحور حول التشجيع على فقدان الوزن، ودور الطعام في تحسين الصحة والحصول على جسد نحيف، في ظلّ نقص مفرط في آراء الخبراء المسؤولين عن التوعية حول هذه المعلومات الغذائية.

ويشدد تطبيق تيك توك كثيرًا على المحتوى المعياري للوزن الذي يسبّب الكثير من سلوكيات أكل غير صحية وينمي مشاكل واضطرابات على الصعيد الغذائي، بحيث هناك الكثير من الرسائل النمطية المتعلقة بالمظهر التي يجب أن تتوافق مع النموذج المثالي.

وأوضحت الدكتورة "ليزي بوب" الأستاذة المساعدة في قسم علوم التغذية في جامعة فيرمونت والمؤلفة الرئيسية للدراسة، لصحيفة نيويورك بوست: "لم نرصد آراء الخبراء في هذه المحادثات."

وأضافت أنه في مجال التغذية، هناك الكثير من المعلومات المضللة، لذلك توخي الحذر واجب من خلال "مساعدة المستخدمين على تمييز معلومات التغذية الموثوقة، والقضاء على "المحتوى المثير" الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي".