ما علاقة التقلّبات المزاجية بشرب القهوة؟

أثبتت الدّراسات أن فنجاناً واحداً من القهوة قد يؤثر فعلياً على المزاج والصحة النفسية.

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LBCI News Lebanon

أثبتت الدّراسات أن فنجاناً واحداً من القهوة قد يؤثر فعلياً على المزاج والصحة النفسية.

لاحظ العلماء في بعض الدراسات السابقة أن الكافيين يساعد على تخفيض الإصابة بالاكتئاب، بينما اكتشف آخرون أن استهلاكه بإفراط يمكن أن يؤدي إلى الانتحار.

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ففي هذه الحالة، يؤدي الكافيين إلى انخفاض "الدوبامين" لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، فيشعرون برغبةٍ قوية لتناول المنشطات ويتراجع عامل التحفيز لديهم.

ومن جهة أخرى، يؤدي الكافيين إلى تراجع الثقة بالنفس ما يزيد القلق والنقد الذاتي عند الأشخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، يرفع الكافيين ضغط الدم ويساهم في تسريع نبضات القلب، ويزيد من الصداع ونسبة الأرق.

ومن سيئات الكافيين أيضاً أنه يؤدي إلى إدمانه بحيث يفقد الشخص القدرة على التركيز في حال لم يتناول فنجان القهوة الصباحي إذا اعتاد ذلك.