دراسة تكشف أول دليل مباشر بين السيروتونين والاكتئاب

وجد علماء أول دليل مباشر على أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم استجابة منخفضة لمادة السيروتونين في الدماغ.

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LBCI News Lebanon

وجد علماء في جامعة إمبريال كوليدج لندن أول دليل مباشر على أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم استجابة منخفضة لمادة السيروتونين في الدماغ.

وأعادت النتائج التي توصلت إليها دراسة من خلال تصوير الدماغ، إشعال الجدل داخل الطب النفسي حول ما يسمى "بفرضية السيروتونين للاكتئاب"، إذ تحدّت استنتاجات سابقة لم تجد "دليلًا واضحًا" على أن مستويات السيروتونين المنخفضة هي المسؤولة عن اكتئاب الأشخاص.

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ونشأت "فرضية السيروتونين" من خلال أدلة في أدمغة أشخاص بعد الوفاة وعينات الدمّ التي تشير إلى أن نقص السيروتونين يمكن أن يكون مرتبطاً بالاكتئاب.

وتوفر النظرية آلية بيولوجية لكيفية فعالية الفئة الرئيسية من الأدوية المضادة للاكتئاب. ومع ذلك، ما من دليل قاطع حتى الآن على أن السيروتونين هو السبب الأساسي للاكتئاب، ويعتبر حل هذه المسألة أمرًا حاسمًا لتوفير علاجات أفضل.

وشملت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Biological Psychiatry، 17مريضاً يعانون من اضطرابات اكتئابية أو مرتبطة بمرض باركنسون، و20 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، خضعوا جميعهم لفحص التصوير "PET SCAN" للكشف عن ارتباط السيروتونين بالدماغ.

بعدها، تم إعطاؤهم جرعة من الأمفيتامين أو" amphetamine"، الذي يحفز إطلاق مادة السيروتونين، ثمّ تم فحصهم مرة أخرى، ليجد الباحثون انخفاضًا في استجابة السيروتونين لدى مرضى الاكتئاب.

وبدوره، فقد شدد البروفيسور أوليفر هاوز، وهو استشاري الطب النفسي في إمبريال كوليدج على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت أي فروق في السيروتونين تسبب الاكتئاب.

وأضاف "في حين أن العلاجات الحالية تساعد الكثير من الأشخاص، إلا أنها لا تقدم فعالية مماثلة للجميع. ولغاية اليوم هناك الكثير من الأشخاص الّذين لم يتمكنوا من العثور على أي علاج للاكتئاب".