هذه الأسباب تؤدي الى تقلّصات البطن

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يشعر المرء بتقلصات وانقباضات البطن نتيجة مجموعة متنوعة وواسعة من الأسباب. ما هي؟- الغازات: هي من الأسباب الشائعة لتشنجات البطن. وتنتج الغازات بشكل طبيعي عن عمليات الهضم، إلا أن انحصارها في الأمعاء يسبب ضغطًا متزايدًا وألمًا في البطن وانتفاخ البطن والتجشؤ.- ارتجاع حمض المعدة: قد يشعر المرء بالحرقان والألم في البطن نتيجة ارتداد أحماض المعدة إلى المريء. وقد يؤدي هذا الأمر أعراض أخرى، مثل تقلصات البطن والانتفاخ.- القيء: في أغلب الأحيان، يحدث القيء نتيجة لارتداد حمض المعدة وهذا ما يسبب تهيج أنسجة المريء الداخلية وألم البطن.- الإمساك: يحدث الإمساك عادة بسبب قلة تناول الألياف والسوائل، تناول بعض الأدوية، أقلة النشاط البدني، أو نتيجة أمراض واضطرابات كانسداد الأمعاء.- عدم تحمل الطعام: يؤدي عدم تحمّل الطعام الى إنتاج الجسم كمية كبيرة من الغازات، وبالتالي الشعور بالضغط والألم في البطن والغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال.- قرحة المعدة: تسبب قرحة المعدة ظهور جروح وقروح في نسيج المعدة، وبالتالي الشعور بآلام وتقلصات البطن، الانتفاخ، عسر الهضم وفقدان الوزن.- التهابات المسالك البولية: تؤدي هذه الحالة الى الشعور بالألم والضغط والانتفاخ في منطقة أسفل البطن.