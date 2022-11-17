صحة
17 تشرين الثاني 2022 - 11:40
Back

هذه الأسباب تؤدي الى تقلّصات البطن

أسباب تقلّصات البطن Lebanon, news ,lbci ,أخبار أسباب, تشنجات البطن,تقلّصات البطن,أسباب تقلّصات البطن
episodes
هذه الأسباب تؤدي الى تقلّصات البطن
Lebanon News
يشعر المرء بتقلصات وانقباضات البطن نتيجة مجموعة متنوعة وواسعة من الأسباب. ما هي؟

- الغازات: هي من الأسباب الشائعة لتشنجات البطن. وتنتج الغازات بشكل طبيعي عن عمليات الهضم، إلا أن انحصارها في الأمعاء يسبب ضغطًا متزايدًا وألمًا في البطن وانتفاخ البطن والتجشؤ.

- ارتجاع حمض المعدة: قد يشعر المرء بالحرقان والألم في البطن نتيجة ارتداد أحماض المعدة إلى المريء. وقد يؤدي هذا الأمر أعراض أخرى، مثل تقلصات البطن والانتفاخ.
الإعلان

- القيء: في أغلب الأحيان، يحدث القيء نتيجة لارتداد حمض المعدة وهذا ما يسبب تهيج أنسجة المريء الداخلية وألم البطن.

- الإمساك: يحدث الإمساك عادة بسبب قلة تناول الألياف والسوائل، تناول بعض الأدوية، أقلة النشاط البدني، أو نتيجة أمراض واضطرابات كانسداد الأمعاء.

- عدم تحمل الطعام: يؤدي عدم تحمّل الطعام الى إنتاج الجسم كمية كبيرة من الغازات، وبالتالي الشعور بالضغط والألم في البطن والغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال.

- قرحة المعدة: تسبب قرحة المعدة ظهور جروح وقروح في نسيج المعدة، وبالتالي الشعور بآلام وتقلصات البطن، الانتفاخ، عسر الهضم وفقدان الوزن.

- التهابات المسالك البولية: تؤدي هذه الحالة الى الشعور بالألم والضغط والانتفاخ في منطقة أسفل البطن.

مصدر
الإعلان
إقرأ أيضاً