منظمة الصحة العالمية: أمراض الفم تصيب 3.5 مليارات شخص

أصدرت منظمة الصحة العالمية الخميس تقريراً سلّطت من خلاله الضوء على الإهمال والتفاوتات الصارخة في الوصول إلى خدمات صحة الفم.

وأعلنت منظمة الصحة أن 45 في المئة من سكان العالم، أو حوالي 3.5 مليارات شخص، يعانون أمراض الفم وتشمل الأسنان المتعفنة واللثة المنتفخة وسرطان الفم، لافتةً إلى أن هذا الوضع أثّر بشدة على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وحرماناً.

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وجاء في تقرير المنظمة العالمية أن الحالات العالمية زادت بمقدار مليار خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك بعد تقديم أول صورة شاملة للوضع في 194 دولة.

وأكّدت المنظمة "أن الكثير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى الوقاية والعلاج من أمراض الفم"، مضيفةً أن ما يقرب من 380 ألف حالة جديدة من سرطانات الفم يتم تشخيصها كل عام.

وبحسب التقرير، فيُعتبر تسوس الأسنان غير المعالج المشكلة الأكثر شيوعاً على هذا الصعيد، في حين يؤثر على حوالي 2.5 مليار شخص حول العالم، بينما تؤثر أمراض اللثة الحادة على حوالي مليار شخص.

وفي الواقع، فإن ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يعانون أمراض الفم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه الأنماط هي نفسها المسجلة على صعيد الأمراض غير السارية الأخرى مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وقدمت منظمة الصحة العالمية قائمة طويلة من المقترحات لمعالجة المشكلة، دعت فيها البلدان إلى تضمين خدمات صحة الفم في أنظمة الرعاية الصحية الأولية لديها.