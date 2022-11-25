هذه الأسباب تؤدي الى شعوركم بألم الساق اليسرى من الخلف!

إن كنتم تشعرون بألم الساق اليسرى من الخلف، إليكم أسباب هذا الألم:
- العرج أو الظلع: تحدث هذه الحالة عند الإصابة بتضيق الشرايين الذي يمنع إمداد الساق بالدم والأكسجين، وقد تُسبب هذه الحالة ألمًا شديدًا في العضلات.
- الكدمات: قد تؤدي إصابات العضل المباشرة إلى إتلاف أنسجة العضلات، وبالتالي الشعور بالألم في المنطقة المصابة.
- التقلصات: يؤدي انقباض العضلات بشكل مفاجئ الى التشنج العضلي المؤلم.
- تجلط الأوردة العميقة: في بعض الحالات النادرة، قد يكون ألم الساق من الخلف نتيجة تجلط في الأوردة.
- الإجهاد: يحدث إجهاد العضلة عند شدها بشكل كبير وهذا ما يسبب الألم، كما ويمكن أن يؤدي إلى تمزقها.
- التهاب الأوتار: هو من الأسباب التي تؤدي الى الألم في الساق، وذلك لأن التهاب الأوتار قد يؤدي الى الضغط على عضلة الساق.
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