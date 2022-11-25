هذه الأسباب تؤدي الى شعوركم بألم الساق اليسرى من الخلف!

الإعلان

إن كنتم تشعرون بألم الساق اليسرى من الخلف، إليكم أسباب هذا الألم:- العرج أو الظلع: تحدث هذه الحالة عند الإصابة بتضيق الشرايين الذي يمنع إمداد الساق بالدم والأكسجين، وقد تُسبب هذه الحالة ألمًا شديدًا في العضلات.- الكدمات: قد تؤدي إصابات العضل المباشرة إلى إتلاف أنسجة العضلات، وبالتالي الشعور بالألم في المنطقة المصابة.- التقلصات: يؤدي انقباض العضلات بشكل مفاجئ الى التشنج العضلي المؤلم.- تجلط الأوردة العميقة: في بعض الحالات النادرة، قد يكون ألم الساق من الخلف نتيجة تجلط في الأوردة.- الإجهاد: يحدث إجهاد العضلة عند شدها بشكل كبير وهذا ما يسبب الألم، كما ويمكن أن يؤدي إلى تمزقها.- التهاب الأوتار: هو من الأسباب التي تؤدي الى الألم في الساق، وذلك لأن التهاب الأوتار قد يؤدي الى الضغط على عضلة الساق.