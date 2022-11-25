صحة
25 تشرين الثاني 2022 - 06:21
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هذه الأسباب تؤدي الى شعوركم بألم الساق اليسرى من الخلف!

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هذه الأسباب تؤدي الى شعوركم بألم الساق اليسرى من الخلف!
Lebanon News
إن كنتم تشعرون بألم الساق اليسرى من الخلف، إليكم أسباب هذا الألم:

- العرج أو الظلع: تحدث هذه الحالة عند الإصابة بتضيق الشرايين الذي يمنع إمداد الساق بالدم والأكسجين، وقد تُسبب هذه الحالة ألمًا شديدًا في العضلات.

- الكدمات: قد تؤدي إصابات العضل المباشرة إلى إتلاف أنسجة العضلات، وبالتالي الشعور بالألم في المنطقة المصابة.
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- التقلصات: يؤدي انقباض العضلات بشكل مفاجئ الى التشنج العضلي المؤلم.

- تجلط الأوردة العميقة: في بعض الحالات النادرة، قد يكون ألم الساق من الخلف نتيجة تجلط في الأوردة.

- الإجهاد: يحدث إجهاد العضلة عند شدها بشكل كبير وهذا ما يسبب الألم، كما ويمكن أن يؤدي إلى تمزقها.

- التهاب الأوتار: هو من الأسباب التي تؤدي الى الألم في الساق، وذلك لأن التهاب الأوتار قد يؤدي الى الضغط على عضلة الساق.

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