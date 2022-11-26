لماذا يعاني الناس تصلّب الرقبة؟

الإعلان

يؤدي تصلّب الرقبة الى الشعور بالألم الشديد، ويؤثر على حياة الناس يومياً كونه يمنع الشخص المصاب من تحريك رقبته، بالإضافة الى عدم القدرة على النوم جيداً.ما هي أسباب تصلّب الرقبة؟- وضعية النوم الخاطئة: قد يكون استخدام الوسادة غير المريحة أو ثني الرقبة بشكل غير صحيح أثناء النوم من أسباب تصلّب الرقبة الأكثر شيوعاً. ويشعر الشخص المصاب بالألم فور الاستيقاظ.- تمزّق عضلات الرقبة: تحدث هذه الحالة بسبب حدوث ضغط مفاجىء على عضلات الرقبة، وذلك نتيجة حمل شيء ثقيل على الرأس أو السقوط واصطدام الرأس.- استخدام الأجهزة اللوحية: تؤدي الوضعية المائلة الى الأمام لفترة طويلة للنظر في الأجهزة اللوحية الى تصلّب الرقبة. كذلك، يمكن أن يؤدي الإمساك بالهاتف على الأذن من خلال حني الرقبة ورفع الكتف لفترة طويلة الى تصلّب الرقبة أيضاً.- بعض الأمراض: تؤثر بعض الأمراض على الرقبة، ومنها: الانزلاق الغضروفي، إصابات الرقبة والعمود الفقري، التهاب المفصل الروماتويدي والتهاب السحايا.- أسباب أخرى: وقد تشمل الشعور المفرط بالتوتر والقلق، شدّ العضلات بسبب الإجهاد والإصابات الرياضية.