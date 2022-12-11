لماذا نشعر بخفقان القلب بعد الأكل؟

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قد يشعر عدد من الناس بخفقان القلب بعد الأكل، فما هي أسباب هذا الشعور؟يزيد معدل نبضات القلب وتتسارع بعد تناول الطعام وخصوصاً بعد الشعور بالجوع الشديد وتناول وجبة كبيرة. في الواقع، يؤدي تناول الطعام إلى إحداث تغيير في تدفق الدم لإتمام عملية الهضم، وبالتالي حفقان القلب.كذلك، يؤدي تناول الطعام الى رفع ضغط الدم، وهذا يسبب أيضاً الخفقان بعد الأكل.وقد يحدث الخفقان بسبب نوع الطعام أو الشراب، فهناك بعض الأطعمة والأشربة التي تؤثر على معدل نبضات القلب، ومنها:- الكحول: يؤدي شرب الكحول الى خفقان القلب، خصوصاً عند المرضى الذين يعانون مرض اضطراب نبض القلب أو الرجفان الأذيني.- مصادر الكافيين: قد يؤدي الكافيين إلى خفقان القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم عند تناوله.- الأطعمة التي تسبب الحساسية: يؤدي تناول الشخص للأطعمة التي لديه حساسية تجاهها الى ظهور أعراض عدة منها خفقان القلب.- بعض المكملات الغذائية: قد يعاني الشخص خفقان القلب في حال تناول بعض المكملات الغذائية قبل وجبة الطعام أو بعدها.- أطعمة أخرى: السكريات، الأطعمة المليئة بالصوديوم، الأطعمة الغنية بالحمض الأميني تيرامين والأطعمة التي تحتوي على الثيوبرومين.- أسباب أخرى: التأثيرات النفسية والعاطفية مثل التوتر، الخوف أو نوبات الهلع، ممارسة الرياضة الشديدة، الإصابة ببعض الأمراض، مث: أمراض القلب بمختلف أنواعها، أمراض الغدة الدرقية، فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، ارتفاع درجة الحرارة والجفاف. بالإضافة الى التغيرات الهرمونية أثناء الحيض، أو الحمل، أو سن اليأس، وتناول بعض الأدوية، مثل مزيلات الاحتقان، البخاخات المستخدمة في علاج الربو، الأدوية المستخدمة في علاج اضطراب نبض القلب وحبوب الثيروكسين المستخدمة في علاج كسل الغدة الدرقية.