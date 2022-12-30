كيف تخفضون نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي؟

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إن معرفة كيفية تخفيض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي هو مفتاح التحكم في مرحلة ما قبل السكري أو مرحلة الإصابة بمرض السكري، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى مضاعفات تهدد الحياة.إليكم في ما يلي أبرز الطرق الصحية لتخفيض نسبة السكر في الدم بشكلٍ طبيعي:- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تزيد التمارين من حساسية الأنسولين وتساعد عضلاتكم على استخدام سكر الدم للحركة. وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.- إدارة الكربوهيدرات: تقليل تناول الكربوهيدرات يعتبر عامل أساسي ومهم، لأن الجسم يقسم الكربوهيدرات إلى غلوكوز، مما يرفع مستويات السكر في الدم.- اختيار الأطعمة المناسبة: تساعد الأطعمة صاحبة المؤشر الغلايسيمي المنخفض في تخفيض مستويات السكر في الدم. ومن هذه الأطعمة نذكر: البرغل، اللبن، الشوفان والعدس.- إدارة مستوى التوتر: يؤثر الإجهاد الكبير بشكل سلبي عليكم فقد يفرز الجسم هرمونات تسمى الغلوكاغون والكورتيزول، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. لذلك، لا بد من ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل للتقليل من نسبة التوتر.- اتباع نظام غذائي غني بالألياف: وهذا ما يؤدي إلى تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم. كما وإنه قد يساعدكم في إدارة مرض السكري من النوع 1 بشكل أفضل. وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف كل من الخضروات والفواكه والبقوليات.