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16 كانون الثاني 2021 - 04:15
16/01/2021 04:15:58
رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي للـ LBCI: لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي ولا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات والوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى
رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي للـ LBCI: لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي ولا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات والوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى
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LBCI News Lebanon
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