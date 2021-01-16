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16 كانون الثاني 2021 - 04:15
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رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي للـ LBCI: لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي ولا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات والوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى

رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي للـ LBCI: لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي ولا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات والوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى,الطوارئ,رئيسة,
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رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي للـ LBCI: لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي ولا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات والوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى
Lebanon News
 
 
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