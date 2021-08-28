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28 آب 2021 - 11:09
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مسؤول عسكري أميركي كبير: تم قتل هدفين كبيرين في تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان يوم الجمعة

مسؤول عسكري أميركي كبير: تم قتل هدفين كبيرين في تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان يوم الجمعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبير,أميركي,عسكري,مسؤول,
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مسؤول عسكري أميركي كبير: تم قتل هدفين كبيرين في تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان يوم الجمعة
Lebanon News
 
 
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