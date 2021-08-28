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28 آب 2021 - 14:50
28/08/2021 14:50:12
بايدن: الهجوم على مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية -ولاية خراسان في أفغانستان ليس الأخير
بايدن: الهجوم على مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية -ولاية خراسان في أفغانستان ليس الأخير
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LBCI News Lebanon
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