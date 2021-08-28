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28 آب 2021 - 14:50
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بايدن: الهجوم على مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية -ولاية خراسان في أفغانستان ليس الأخير

بايدن: الهجوم على مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية -ولاية خراسان في أفغانستان ليس الأخير Lebanon, news ,lbci ,أخبار تنظيم,مقاتلي,الهجوم,بايدن,
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بايدن: الهجوم على مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية -ولاية خراسان في أفغانستان ليس الأخير
Lebanon News
 
 
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