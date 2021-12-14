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14 كانون الأول 2021 - 15:58
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سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة: على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول

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سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة: على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول
Lebanon News
 
 
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