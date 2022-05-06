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06 أيار 2022 - 03:02
06/05/2022 03:02:18
التحكم المروري: قطع السير على الكورنيش البحرية محلة الروشة باتجاه الرملة البيضاء بسبب اشغال في المحلة وتحويل السير الى طرق فرعية
التحكم المروري: قطع السير على الكورنيش البحرية محلة الروشة باتجاه الرملة البيضاء بسبب اشغال في المحلة وتحويل السير الى طرق فرعية
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LBCI News Lebanon
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