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14 أيار 2022 - 10:04
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم فئة O+ في مستشفى المشرق للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03196881

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم فئة O+ في مستشفى المشرق للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03196881 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسّة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم فئة O+ في مستشفى المشرق للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03196881
Lebanon News
 
 
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