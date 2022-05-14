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14 أيار 2022 - 10:04
14/05/2022 10:04:38
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم فئة O+ في مستشفى المشرق للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03196881
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم فئة O+ في مستشفى المشرق للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03196881
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LBCI News Lebanon
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