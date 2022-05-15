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15 أيار 2022 - 01:08
15/05/2022 01:08:02
السنيورة بعد الادلاء بصوته: نأمل أن يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي
السنيورة بعد الادلاء بصوته: نأمل أن يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي
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LBCI News Lebanon
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