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15 أيار 2022 - 01:08
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السنيورة بعد الادلاء بصوته: نأمل أن يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي

السنيورة بعد الادلاء بصوته: نأمل أن يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نأمل,بصوته,الادلاء,السنيورة,
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السنيورة بعد الادلاء بصوته: نأمل أن يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي
Lebanon News
 
 
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