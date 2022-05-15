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15 أيار 2022 - 02:09
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المفتي دريان بعد الادلاء بصوته: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال صناديق الاقتراع ولبنان يناديكم في هذا اليوم

المفتي دريان بعد الادلاء بصوته: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال صناديق الاقتراع ولبنان يناديكم في هذا اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار بصوته,الادلاء,دريان,المفتي,
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المفتي دريان بعد الادلاء بصوته: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال صناديق الاقتراع ولبنان يناديكم في هذا اليوم
Lebanon News
 
 
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