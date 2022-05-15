المفتي دريان بعد الادلاء بصوته: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال صناديق الاقتراع ولبنان يناديكم في هذا اليوم