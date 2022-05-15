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15 أيار 2022 - 02:15
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رئيس الجمهورية بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم

رئيس الجمهورية بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار بصوته,الادلاء,الجمهورية,رئيس,
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رئيس الجمهورية بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم
Lebanon News
 
 
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