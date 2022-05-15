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15 أيار 2022 - 02:15
15/05/2022 02:15:34
رئيس الجمهورية بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم
رئيس الجمهورية بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم
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LBCI News Lebanon
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