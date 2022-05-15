آخر الأخبار
15 أيار 2022 - 02:42
Back

الوكالة الوطنية للاعلام: الاقتراع في مركز حارة صخر توقف في القلم رقم 2 بسبب وجود لوائح جبيل بدل كسروان

الوكالة الوطنية للاعلام: الاقتراع في مركز حارة صخر توقف في القلم رقم 2 بسبب وجود لوائح جبيل بدل كسروان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاقتراع,للاعلام,الوطنية,الوكالة,
episodes
الوكالة الوطنية للاعلام: الاقتراع في مركز حارة صخر توقف في القلم رقم 2 بسبب وجود لوائح جبيل بدل كسروان
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً